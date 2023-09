Sie ist altehrwürdig und doch modern: die Krone in Lautlingen. Erbaut wurde das Gebäude im Jahr 1697. Im Familienbesitz ist es seit 1865. Mit Stefan Hetges und seiner Schwester Monika Bodmer sind es die fünfte und mit Helena Bodmer die sechste Generation, welche das Traditionsgasthaus an der Hauptstraße betreiben.

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten erstrahlt die Krone seit diesem Sommer in neuem Glanz und hat doch ihren unverwechselbaren Charme beibehalten. Modern in der Funktion, aber rustikal in den optischen Details, haben die Inhaber einen Spagat geschafft, der für eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre sorgt. Das ehemalige Stallgebäude musste aufgrund der desolaten Substanz komplett abgerissen werden. An seiner Stelle entstand das Café mit Laden.

Likör im Kuhfenster

Ein kleines aber feines Sortiment mit Spezialitäten aus der Region wird hier genauso angeboten wie eine Tasse Kaffee, den man auch gerne gemütlich im oberen Stockwerk auf der Terrasse genießen kann. Wo einst Kühe, Schweine und Pferde untergebracht waren, treffen sich heute Lautlinger und Durchreisende. Im alten, aufgearbeiteten Kuhfenster reihen sich Marmeladengläser an Likörflaschen. Auf der ehemaligen Saustalltüre gesellen sich Deko-Kronen zu Blumen. Und im alten Futtertrog findet man Sekt, Pralinen und Honig. Mit viel Liebe zum Detail wurden historische Elemente des Stallgebäudes in das neue Gebäude und seine Ausstattung integriert.

Das Hauptgebäude, welches sich gemeinsam mit dem neuen Nebengebäude um den einladenden Biergarten erstreckt, wurde von Grund auf und mit Abstimmung des Landesdenkmalamtes saniert. Hier hat Zimmerermeister Benedikt Bodmer, Sohn von Monika Bodmer, deutlich seine Handschrift hinterlassen. Wo sich einst die Metzgerei befand, wird heute in der modernen Küche saisonal gekocht.

Dachbodenfund von 1720

Die schöne Standuhr im Flur stammt aus dem Jahr 1720 und ist ein Dachbodenfund, der noch voll funktioniert. Eine Ahnengalerie in der Alber-Stube ermöglicht einen Blick in längst vergangene Zeiten und die Generationen der Inhaberfamilie. Auch der Zeitstrahl ist äußerst beeindruckend. Er beginnt mit dem Jahr 793, als Lautlingen erstmals urkundlich erwähnt wurde, und erstreckt sich über den ersten Wirt in der Krone im Jahr 1580 bis in die Neuzeit.

Gastfreundschaft von jeher

Daneben bietet ein moderner Konferenzraum mit einem 86-Zoll-Fernseher und White-Board den perfekten technischen Rahmen für Seminare, der Tagungsraum bietet genügend Sitzplätze und auch für Familienfeiern und Firmenevents ist man in der Krone bestens gerüstet. Wer bis in die Nacht tagt oder feiert, der reserviert sich am besten ein Zimmer. Denn in den fünf Doppelzimmern kann man sozusagen schlafen wie die Grafen. Denn in Lautlingen hatten sich im Jahr 1673 die Schenken von Stauffenberg niedergelassen, und ihre Gäste wurden, wenn sie nicht im Schloss unterkamen, in der Krone untergebracht. Bis 1865 verpachteten die von Stauffenbergs das Wirtshaus mit Gästehaus. Dann erwarb Sebastian Alber den Komplex.

Ein wandbefeuerter Kaminofen, unzählige Holzsprossenfenster, alte Echtholzmöbel und viele kleine und große Kronen verleihen den Räumen ein wunderbares Flair und zaubern eine Wohlfühlatmosphäre. „Kommet rei, sitzat na!“ Das war der Leitspruch der verstorbenen Wirtin und Mutter von Monika Bodmer und Stefan Hetges. Und getreu diesem Leitspruch werden die Gäste aus nah und fern auch heute noch in der Krone in Lautlingen verwöhnt. Das ist ein besonderes Anliegen von Monika Bodmer und Stefan Hetges.