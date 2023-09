Kirche und Ortsgeschichte lässt sich nicht trennen“, erklärt Werner Sauter, Mitglied und Webmaster der katholischen Gemeinde. Gemeinsam mit Herbert Schäfer, pensionierter Rektor der Grund- und Hauptschule Nusplingen, und Roland Steidle, Vorsitzender des Kirchenfördervereins „Peter und Paul“, war er maßgeblich daran beteiligt, die Geschichte der Barockkirche St. Maria in Unterdigisheim festzuhalten.

Zeitreise beginnt 3400 vor Christus

Schäfer hatte bereits vor fünf Jahren die Idee, eine Festschrift zu erstellen. Also begann er, historische Fakten und Daten zu sammeln. Viele Informationen aus dem Buch stammen aus Primärquellen. Dafür waren umfangreiche Recherchen in verschiedenen Archiven nötig. „Es war eine Herausforderung, diese Menge an Stoff in das Buch zu packen“, erinnert sich Sauter. Immerhin beginnt die Zeitreise im Jahr 3400 vor Christus. Letztlich sind daraus 300 Seiten mit 19 Kapiteln geworden, die 220 Bilder und 41 Abbildungen von historischen Urkunden enthalten. Einige der Medien wurden von Familien aus Unterdigisheim zur Verfügung gestellt, die dem Aufruf des Kirchengemeinderats folgten.

Gemeinde erhält eigenständige Pfarrei

Am 2. April 1843 wurde die Gemeinde „mit nicht unerheblicher Seelenzahl von 461 Katholiken“ als eigenständige Pfarrei anerkannt und am 1. Dezember 1723 wurde die Pfarrkirche St. Maria durch den Konstanzer Weihbischof Anton von Sirgenstein geweiht. Die Errichtung der Kirche erfolgte zwischen den Jahren 1717 und 1730 durch Baumeister Jörg Liebhardt, der auch die Kirche St. Johannes in Lautlingen und St. Nikolaus in Reichenbach in ähnlicher Weise konzipierte. Die Kosten wurden von den Bürgern getragen.

„Die Kirche war sehr einflussreich“, berichtet Sauter. Dass das heute nicht mehr so ist, findet er persönlich ok. Der 63-jährige Ingenieur für Elektrotechnik ist in Unterdigisheim aufgewachsen und unterrichtet seit fünf Jahren am Campus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen Automatisierungstechnik, Modellbildung und Simulation. Für die Festschrift bereitete er unter anderem die Unmengen an Bildern neu auf, indem er beispielsweise schwarz-weiß Fotos den geschichtlichen Umständen entsprechend nachkolorierte. „Es ist faszinierend, wenn man weiter forscht, worauf man alles stößt – ein Fass ohne Boden.“

Jubiläumsprogramm

Beachtlich und umfangreich ist nicht nur, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern auch das aktuelle Geschehen. „Für eine kleine Ortschaft mit 650 Einwohnern dieses Programm für das Jubiläum zusammenzustellen, das war ganz fantastisch“, und bezogen auf das Mitwirken der Vereine ergänzt er, „Es ist absolut beeindruckend, was für eine Dynamik entstanden ist.“

So wird, abgesehen von der Filmpremiere am vergangenen Freitagabend, am 8. Oktober um 10.30 Uhr ein Gottesdienst unter Mitwirkung der Wanderfreunde Unterdigisheim angeboten, mit anschließender Wanderung zu den Kleindenkmälern rund um Unterdigisheim. Am 21. Oktober gestaltet der Sportverein die Abendmesse um 18.30 Uhr. Am 11. November ist der Kindergarten St. Franziskus am St. Martinstag mit von der Partie und am 17. Dezember gibt es ein Adventskonzert des Männergesangvereins Frohsinn gemeinsam mit dem Chor Heilig-Geist-Kirche Balingen. Weitere Informationen rund um das Jubiläumsjahr finden sich auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Heuberg.

Filmpremiere - ein Film von und aus Unterdigisheim Die Filmpremiere fand am Freitag, 8. September, um 19.15 Uhr in der Kirche St. Maria Unterdigisheim statt. Vorab gab es um 18.30 Uhr die Abendmesse. In diesem Film wurde entlang des Kirchenjahres der Kontakt mit Menschen gesucht, die bereit waren, aufzuzeigen, was sie bindet, was sie erfreut, was sie bewegt. Persönliche Geschichten verknüpft mit dem täglichen Leben, mit den Feierlichkeiten, den Eigenarten und den Festen. Bei den Aufnahmen beobachtete der Filmemacher Salvatore Bertolino, wie alles in einem ständigen Fluss ist, der von Veränderung geprägt ist. Das Ergebnis verbindet die Generationen. Kleinkinder zeichnen und erklären Kirche. Die Senioren erzählen voller Leidenschaft, wie es früher einmal war. Das große Engagement der ländlichen Bevölkerung wird sichtbar, denn hier ist man darauf angewiesen. Somit wird Kunst, Kultur, Unterhaltung, Begegnung, Sport und Spiel ermöglicht. Der Titel lautet: „Eine Kirche, ein Dorf, eine Gemeinschaft - 300 Jahre barocke Dorfkirche St. Maria Unterdigisheim“. Nach der Filmvorführung lädt der Kirchengemeinderat noch zu einem Stehempfang im Freien vor der Kirche ein. Bei schlechtem Wetter findet der Stehempfang in der Deichelstube statt.