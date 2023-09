Sehnsüchtig erwartete die Freiwillige Feuerwehr Hartheim (FFW) mit ihrem Abteilungskommandanten Andreas Hörter die Fertigstellung und Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie die offizielle Inbetriebnahme des neuen Fahrzeuges des Typ MLF.

Mit einem Festakt, der am vergangenen Freitag in der Festhalle Hartheim stattfand, wurde dies entsprechend eingeweiht. Bürgermeister Frank Schroft zeigte sich in seiner Begrüßung mehr als glücklich mit den Worten: „Ohne Sie und ohne die vielen anderen Rettungsdienste sind weder Staat noch Stadt zu machen.“

Zahlen und Fakten

Mit einer Gesamtzeit von 52 Monaten wurde das Gerätehaus vom Beschluss bis zur Fertigstellung gebaut. Eine Investition seitens der Stadt von 686 000 Euro war nötig, um dieses Gerätehaus zu ermöglichen. Doch damit nicht genug. In unzähligen Arbeitseinsätzen legten die Mitglieder der FFW Hand an, um hier etwas beisteuern zu können. So wurden es insgesamt fast 1800 Stunden absolviert. Diese einzigartige Eigenleistung konnte Schorft mit einer Summe von etwa 78 000 Euro beziffern. Der anerkennende Beifall war entsprechend.

Die Beschaffung des Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) war schon lange notwendig. Schließlich sind die Aufgaben bei der Feuerwehr stets angewachsen, die Anforderungen wurden immer höher und das „alte“ Fahrzeug ist mit seinen fast 30 Jahren auch in die Jahre gekommen. Nach fast zwei Jahren konnte das neue Fahrzeug dann im Januar 2023 bei Chemnitz abgeholt werden. Bodo Schüssler, Ortsvorsteher aus Hartheim, zeigte sich in seinen Ausführungen mehr als glücklich darüber, dass die FFW nun auf dem neusten Stand der Technik ist. Neben der Investition für das Gerätehaus wurde noch ein Betrag von etwa 250 000 Euro für dieses neue Fahrzeug in die Hand genommen.

Andreas Hörter, dem Abteilungskommandanten, blieb nach zahlreichen vorausgegangener Grußworte nur ein herzliches Dankeschön zu sagen. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten der Musikverein Hartheim, der Gesangverein Hartheim sowie der Kinder- und Jugendchor.

In einer Bildergalerie wurden die verschiedenen Abschnitte des Neubaus vom Abriss der alten Garage bis hin zur Fertigstellung des neuen Gerätehauses präsentiert.

Fahrzeug- und Geräteweihe

Bei strahlendem Sonnenschein folgte am Sonntag in Hartheim die Einweihung des neuen MLF sowie des neuen Gerätehauses. Hierfür wurde ein festlicher Gottesdienst in der Festhalle veranstaltet, den der katholische Militärpfarrer Pater Stefan Havlik durchführte.

Entsprechend der Gesinnung der FFW gestaltete Pater Stefan den Gottesdienst im Zeichen der Nächstenliebe. Leonie Kny unterstützte Pater Stefan mit ihrer Lesung. Arnold Kleiner begleitete die Lieder an der Orgel.

Die anschließende Fahrzeugweihe war ein sehr emotionaler Akt. Die Sonne strahlte und alle Gottesdienstbesucher versammelten sich um das neue Fahrzeug. Pater Stefan hielt eine Zeremonie und im Anschluss lud die FFW zum Frühschoppen ein, der eine sehr rege Teilnehmerzahl hatte. So trafen nacheinander die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden ein

Für die Hartheimer Feuerwehr stellt das neue Fahrzeug eine hervorragende Möglichkeit dar, sich mit den modernsten Techniken der Feuerwehr auseinanderzusetzen und sie auszuprobieren.

Technik neu kennenlernen

So hat das neue Fahrzeug zum Beispiel eine Pumpe mit einer Leistung von 2000 Litern pro Minute bei zehn bar –was wesentlich mehr ist als die „alte“ Pumpe, die aber weiterhin im Einsatz sein wird. Auch mit Sonderausstattungen ist das MLF sehr gut bedient. Sei es eine neue Standheizung, eine Z-Vision Umfeldbeleuchtung oder ein Heckwarnsystem – die FFW Hartheim ist nun für alle Eventualitäten gerüstet. Die neue Ausrüstung macht auch eine entsprechende Ausbildung erforderlich.

Zu den Gratulanten für das neue Fahrzeug und der Gerätehalle gehörten auch die Kinder des Kindergartens Hartheim, die mit einer ganz besonderen Aufführung in der Festhalle ihre Glückwünsche übermittelten, bei der auch die anwesenden Feuerwehrkameraden mitmachen mussten. Eine Zugabe durfte dabei nicht fehlen.

Mit Spielen rund um die neue Fahrzeughalle sowie ein „Schau-Einsatz“ der Jugendfeuerwehr Hartheim wurde dieser Tag eindrucksvoll gefeiert.

Bei der Schauübung wurde ein Brand im angrenzenden Kindergarten simuliert, für den ein paar Kinder gerettet werden durften. In Zusammenarbeit mit der Meßstetter Feuerwehr, die mit der Drehleiter gekommen waren, meisterten die Jugendlichen ihre Übung hervorragend.

In geselliger Runde wurde dieses Wochenende bei den Hartheimer Feuerwehrkameraden ein unvergessliches Ereignis.

