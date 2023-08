Grippaler Infekt, Magen-Darm-Erkrankungen, hohes Fieber, ein Sturz – für viele Eltern ist es eine deutliche Erleichterung zu wissen, auch am Wochenende gibt es ärztliche Betreuung in Form einer Kindernotfallsprechstunde. In Albstadt wurde diese bislang im Gebäude des Zollernalb Klinikum angeboten. Ende Juli aber schockte die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) mit der Nachricht, dass die kinderärztliche Sprechstunde an den Wochenenden und Feiertagen vorübergehend nicht mehr angeboten werden kann (wir berichteten).

Negative Reaktionen aus der Bevölkerung

Jetzt wendet sich Oberbürgermeister Roland Tralmer mit einem Schreiben an die Vereinigung, um die Sprechstunde wieder nach Albstadt zu holen. Dieses Schreiben liegt unserer Redaktion vor. „Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die vorgenannte Thematik der (vorübergehenden) Schließung der Sprechstunde in Albstadt in der Bevölkerung auf ebenso große, wie weithin negative, Resonanz gestoßen ist“, schreibt Tralmer darin. Zahlreiche Anfragen besorgter Bürgerinnen und Bürger seien im Albstädter Rathaus eingegangen.

Das ist wenig verwunderlich, denn die Ebinger Sprechstunde war bislang für den gesamten Zollernalbkreis zuständig, teils nutzen ihn auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Sigmaringen. Die von der KVBW genannten Alternativen, Reutlingen und Tübingen, sind vom Ebinger Stadtzentrum aus etwa eine Stunde mit dem Auto entfernt. Das bedeutet für die Eltern in den beiden Kreisen eine enorme Belastung und sei weder „sachdienlich, noch akzeptabel“, sagt Tralmer. Das liege unter anderem daran, dass die KVBW nicht mitteilt, wie lange diese Alternativen aufgesucht werden müssen.

Roland Tralmer wurde im Wahlkampf wie auch als Oberbürgermeister nicht müde, zu betonen, wie wichtig ihm offene Kommunikation ist. Das gilt auch in diesem Fall, allerdings erwischten die zahlreichen Bürgeranfragen die Stadtverwaltung kalt. Denn die Verwaltung wie auch die Leitung des Zollernalb Klinikums haben erst durch die entsprechende Presseberichterstattung von der vorübergehenden Schließung der Sprechstunde erfahren. Das befremdet Tralmer, wie er schreibt. So konnten die Anfragen auch noch nicht beantwortet werden.

„Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen auf diesem Weg die Einschätzung zahlreicher Einwohner der Stadt Albstadt – die ich vollumfänglich teile – mitteilen, dass die Beibehaltung der regelmäßigen kinderärztlichen Sprechstunde – explizit in Ferienzeiten – in Albstadt zwingend geboten ist“, richtet sich Roland Tralmer an die Kassenärztliche Vereinigung.

Keine Räumlichkeiten? Das Klinikum sagt, es gibt Alternativen

Es kommt noch dicker. Als Grund für die Schließung werden Umbaumaßnahmen genannt. „Aktuell sind keine geeigneten Räumlichkeiten für die Sprechstunde vorhanden“, heißt es vonseiten der Vereinigung. Das sei „offenkundig unzutreffend“, erklärt Tralmer nach Rücksprache mit dem Kreisklinikum. „Aktuell veranlasste Baumaßnahmen des Klinikums wurden explizit so ausgelegt, dass diese für den Zeitraum des Wochenendes (Sprechzeiten) ruhen. Im Übrigen bin ich dahingehend informiert worden, dass seitens des Klinikums Zollernalb verschiedene räumliche Lösungsmöglichkeiten und Alternativen (etwa Räume der Physiotherapie) angeboten worden sind.“ Wie die KVBW auf diese Lösungsvorschläge reagiert hat, ist nicht bekannt.

Der Oberbürgermeister hofft auf eine baldige Lösung und sichert die Unterstützung der Stadtverwaltung Albstadt zu. „Die Sache ist nicht allein für die Stadt Albstadt von elementarer Bedeutung, sondern auch für das gesamte Umland.“