Das Interesse an den Pfeffinger Ferienspielen ist auch in diesem Jahr recht groß und weiterhin auf einem hohen Niveau. Angemeldet sind 32 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Der Reigen der Veranstaltungen wurde am vergangenen Mittwochnachmittag begonnen werden. Es ist bereits die zwölfte Auflage, an welcher sich dieses Mal acht Vereine und Institutionen mit großem Engagement beteiligen.

An insgesamt acht Nachmittagen diese und nächste Woche haben die Gastgeber und Ausrichter ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Kinder konnten sich im Vorfeld entscheiden, welche Angebote sie besonders interessieren, und an welchen sie letztlich teilnehmen möchten.

Rund ein Drittel von ihnen hatte sich gleich für mehrere Termine, manche auch für alle, angemeldet. An allen Tagen gibt es abschließend ein kleines gemeinsames Mahl für die Kinder.

Start bei der Feuerwehr

Auftakt war wie immer bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo die jüngsten Teilnehmer auch die großen Feuerwehrfahrzeuge in Augenschein nehmen konnten.

Am Donnerstag waren dann 21 Kinder beim Wintersportverein. Es ging in Gruppen zu einer Schnitzeljagd im Ort mit mehreren Stationen.

Am Freitag war der Fußballclub an der Reihe: Auf dem Sportgelände gab es verschiedene Spiele rund um den Fußball.

Der Turnerbund gestaltet den Montagnachmittag, es geht gemeinsam auf den Zillhauser Spielplatz. Zur Schnitzeljagd, zu Ritterspielen, und Stockbrot-Grillen lädt die Albvereins-Ortsgruppe am Dienstag ein. 27 Kinder, die größte Gruppe heuer, ist dort mit von der Partie.

Einen musikalischen Nachmittag in der Alten Schule gestaltet die Musikkapelle am Mittwoch. Tags darauf sind Spiele rund um die Schule beim Schulförderverein angesagt. Den Abschluss macht die evangelische Kirchengemeinde am kommenden Freitag, 8. September, mit Spiel, Spaß und Aktion direkt am Gemeindehaus. Am 10. September dann endet der Spaß – zumindest abseits der Schulbänke.