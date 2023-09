Unter dem Motto „Die Welt braucht Frieden“ fand am vergangenen Freitag der Antikriegstag in Meßstetten statt. Veranstaltet und getragen wird er seit 1957 vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) mit lokalen Partnern und Mitstreitern an der Seite. Er erinnert an den 1. September 1939, der Tag des A...