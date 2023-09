Laute Rufe und Klatschen in der Ebinger Innenstadt. Dicht an dicht drängen sich Menschen um Absperrungen. Der Jubel wird größer und entlädt sich schließlich in einem bunten Spektakel. Mit Sonnenbrillen bewaffnet laufen zahlreiche Kinder und Jugendliche durch den großen blauen Bogen. Sie erwartet neben dem Jubel der Zuschauerinnen und Zuschauer ein bunter Farbnebel. Der „Color Run“ des Albstädter Charity-Laufs ist längst zur Tradition geworden, an dem sich nicht nur die Läuferinnen und Läufer erfreuen, verrät Carla Frick.

Farbexplosion auf der Laufstrecke

Sie gehört zum Rotary Club Ebingen-Zollernalb, der gemeinsam mit der Volksbank Albstadt und Skyder Sportpromotion bereits zum zwölften Mal den Lauf organisiert. „Der Color Run macht nicht nur den Kindern Spaß, sondern auch den Werfern“, scherzt sie. Denn die zahlreichen Helferinnen und Helfer, ohne die dieser Tag nicht möglich wäre, ermöglichen die Farbexplosion auf der Laufstrecke. Während die Farbe, mit denen die Kinder und Jugendliche in der sogenannten „Color-Zone“ am Start beworfen werden, aus natürlicher Lebensmittelfarbe und Maismehl für die Teilnehmer unbedenklich ist, steht die Feuerwehr bereit, um sie am Ende von der Straße zu spülen, sagt Stephan Salscheider, Geschäftsführer der Skyder Sportpromotion.

Am Sonntag, 8. Oktober, heißt es also für alle Teilnehmer: Jede Runde zählt. Schweiß ist erwünscht, schließlich lautet das Motto des Charity-Laufs „Schweiß für Kinder in Not“. Während das Ereignis seinen Ursprung in einem professionellen Radrennen hat, hat es sich im Laufe der Jahre zu einer Veranstaltung entwickelt, bei der vor allem Kinder und Familien im Mittelpunkt stehen.

Jede Runde zählt

Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Zollernalbkreis nehmen kostenlos daran teil. Sie müssen sich allerdings vorab Sponsoren suchen, die jede gelaufenen Runde innerhalb einer Stunde (rund 450 Meter) mit einem Geldbetrag unterstützen. Sponsoren können die Groß- oder Eltern sein, Freunde, Vereine und sogar Firmen. Das lasse die Kinder Verantwortung übernehmen sagt Roland Heck vom Rotary Club. „Sie stehen in der Pflicht, Sponsoren zu finden und in der Woche nach dem Lauf die Gelder einzusammeln.“ Die Kinder seien mit viel Elan dabei und haben über die Jahre viel Geld erlaufen. Mehr als so manch ein Sponsor erwartet hätte, verraten die Veranstalter. Doch wer keinen Sponsor findet, wird nicht ausgeschlossen. „Es darf auch ohne Sponsor mitgemacht werden“, sagt Frick.

Idealerweise werden die Kinder direkt über ihre Schulen angemeldet, ergänzt sie. Denn dann kann auch der Preis für die größte Schülergruppe ermittelt werden. Immer in Relation zur Gesamtschülerzahl. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld, mit dem bereits zahlreiche Projekte wie ein Wasserspender für die Schule ermöglicht werden können.

Von Kindern für Kinder heißt es beim Charity-Lauf zudem. Denn der Erlös geht zu 100 Prozent an Organisationen, die Kinder aus sozial schwachen Familien fördern. In diesem Jahr geht das Geld zum einen an „Kinder brauchen Frieden“, ein Verein, der in Balingen und Albstadt gegründet wurde. Drei Projekte des Vereins möchten die Organisatoren des Charity-Laufs unterstützen: Ein Kloster in Rabka in Polen. Junge Mütter und Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben oder zu Hause nicht geduldet werden, wird hier geholfen. Aufgrund der Nähe zur Ukraine kommen hier auch ukrainische Kinder und Frauen, die ihre Rückkehr in die Heimat planen, Hilfe von den „Sisters of the Holy Family of Nazareth“.

Zusätzlich ermöglicht „Kinder brauchen Frieden“ eine Freizeit am Schwarzen Meer für behinderte und Waisenkinder aus drei Heimen in Bulgarien. Das letzte Projekt des Vereins, das durch Gelder des Charity-Laufs Unterstützung erfährt, ist eines des freien Journalisten und Afghanistan-Experte, Wolfgang Bauer. Er versorgt Kinderkliniken und Familien in Afghanistan mit lebensnotwendigen Medikamenten.

Erlös geht an zahlreiche soziale Projekte

Darüber hinaus sollen vom Erlös die Sozialverbände Caritas, Diakonie und der Kinderschutzbund profitieren. Neben „Pack die Badehose ein“, einer Sommerfreizeit für sozial schwache Kinder und Flüchtlingsfamilien wurde der Kinderfond „Augenhöhe“ ausgewählt. Hier erhalten armutsgefährdete Familien im Zollernalbkreis Beratung und Förderung beispielsweise in Form von Schulmaterialien, Instrumenten oder Nachhilfeunterricht.

„Ich glaube, es ist die größte Charity-Aktion in Albstadt, wenn nicht sogar im Zollernalbkreis“, sagt Stephan Salscheider. Er und seine Mitveranstalter hoffen, wieder an alte Erfolge anknüpfen zu können und 1000 Anmeldungen zu erhalten. Die vergangenen Läufe zeigen allerdings, dass nicht die Teilnehmerzahl entscheidend ist, um Rekordsummen von 45 000 Euro zu erlaufen. Insgesamt hat der Albstädter Charity-Lauf seit 2010 bereits 300 000 Euro für wohltätige Zwecke errennen können. Mit Läufern zwischen 1 und 97 Jahren.