Kein Medikament wirkt derart umfassend auf unseren Organismus wie körperliche Aktivität. Darum ist auch dieses Jahr wieder sporteln an der frischen Luft bei „Impulse – Lust auf Bewegung“ angesagt.

Die Stadt Albstadt startet mit vielseitigen Sportangeboten im Freien für Klein und Groß, Ungeübte, Bewegungskünstler, Neugierige, mit Spaß an der Bewegung und das in verschiedenen Stadtteilen Albstadts.

Spannend werden folgende Fragen sein: Bin ich noch fit? Wie wird das Wetter? Wer macht noch mit?

Bewegungstage in Albstadt

Gestartet wird am 12. Juni. Eine Teilnahme ist bis zum 31. August ohne Anmeldung möglich. Von Montag bis Freitag. Von Yoga, über Fitness, Mountainbiking, Koordinationstraining, Indiaca, Nordic Walking ist fast alles dabei beim kostenlosen Outdoor-Sportangebot. Möglich machen es Albstädter Sportvereine und Institutionen mit Unterstützung der AOK Neckaralb, dass dieses Angebot wieder starten kann.

Die Teilnehmer aus den Jahren zuvor stehen bereits in den Startlöchern. Die Stadt Albstadt freue sich, wenn sich auch in diesem Jahr wieder viele Menschen an der Mitmachaktion im Freien beteiligen und sich von der Bewegung querbeet inspirieren lassen würden. Federführend organisiert wird die Impulse-Reihe von Dorothee Hummel-Wagner. Folgendes ist geplant:

Montags gibt es von 14.30 bis 15.30 Uhr „Yoga – mirananda move & flow“ mit Mira. Treffpunkt ist in den Schmiechagärten, Lenaustraße 23 in Tailfingen.

Dienstags beginnt der Bewegungstreff um 18.15 Uhr. Der Turnerbund (TB) Tailfingen trifft sich am Stadion Rübhay in Laufen zu „Fit querbeet“ mit Marion und Stephanie. Das Fitnessprogramm geht bis 19.15 Uhr.

Ebenfalls am Dienstag bietet Patrick vom Winter-Sportverein (WSV) Pfeffingen von 18.30 bis 20.15 Uhr Mountainbiking an. Treffpunkt ist an der Alten Schule in Pfeffingen, Zillhauser Straße 1.

Mittwochs bietet der Turnverein Onstmettingen zwischen 15 und 16 Uhr „Koordination und Haltung“ mit Inge an. Treffpunkt: Schneckenbuckel in Onstmettingen.

Das dynamische Rückschlagspiel, Indiaca, wird von 18 bis 19 Uhr mit Uwe gespielt. Das Angebot der evangelischen Kirchengemeinde Truchtelfingen und des CVJM Tailfingen richtet sich an junge Erwachsene. Treffpunkt: Bewegungswelt, Holdertalstraße 6 Truchtelfingen.

Donnerstags bietet der TB Tailfingen mit Elsbeth, Minia und Maren „Fit und beweglich“ an. Treffpunkt ist bei Acura Meditationsgarten in Truchtelfingen um 9.30 Uhr. Dauer: eine Stunde.

Zudem lädt der TV Onstmettingen von 18.30 bis 19.30 Uhr zum „Fit-Mix“ am Schneckenbuckel ein.

Freitags beginnt der Bewegungstag etwas früher: Von 9 bis 10.30 Uhr gestalten Günter und Rudi (Schwäbischer Albverein Ebingen) Nordic Walking mit Gymnastikpausen. Treffpunkt ist am Parkplatz Waldheim in Ebingen.

Von 10 bis 11 lädt Coach Kaiser von Champion Factory zum „Bootcamp – fit im Sommer“ ein. Treffpunkt: Parkplatz Waldheim bei den Sportplätzen, Ebingen.

Zudem gibt es von 14.30 bis 15.30 Uhr Potpourri für Kids in der Bewegungswelt Truchtelfingen, Holdertalstraße 6. Das ÜL-Team des TV Truchtelfingen ist hier Veranstalter.