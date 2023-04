Zehn Folgen umfasst die 13. Staffel der aktuellen Bachelor-Staffel. Die siebte Folge wird am 12. April im Free-TV ausgestrahlt, schon jetzt können Abonnenten des Streaming-Dienstes RTL+ die Folge anschauen. Es ist die letzte Folge in der Villa in Puerto Escondido, Mexiko. „Ich geh’ davon aus, dass es nochmal intensiver wird“, glaubt Bachelor David Jackson zu Beginn der Folge und er soll recht behalten. Die SÜDWEST PRESSE hat für euch schon jetzt eine Zusammenfassung. Achtung Spoiler!

„Wir sind jetzt in Folge sieben und bis jetzt sind nur zwei Küsse gefallen, von denen ich weiß zumindest“, fasst die Albstädterin Angelina Utzeri die vergangenen Wochen zusammen. Zwei der acht verbliebenen Kandidatinnen hat der 32-Jährige geküsst. Wird Utzeri die dritte Frau, die er küssen wird? „Ein Kuss ist megaschön und sehr intim. Das bringt die Gefühle auf ein anderes Level“, sagt die Albstädterin. Doch schon in der sechsten Folge zierte sich die 28-Jährige wegen eines möglichen Herpes. In der siebten Woche hat sie Gewissheit: „Wieso muss ich denn jetzt auch noch Herpes haben?“

Davon weiß Jackson noch nichts, trotzdem ist Angelina beim ersten Gruppendate nicht dabei. Dafür aber Rebecca, Xenia, Lisa, Henriette und Leyla. Mit diesen fünf Frauen surft er am Strand von Mexiko. Für Leyla geht es zur Belohnung in die Hängematte mit David. Die beiden kommen sich auch emotional näher. Indes erhalten die in der Villa zurückgebliebenen Frauen eine Video-Botschaft: Alyssa wird zum Abendessen eingeladen.

Ernste Themen beim Bachelor

Alyssa spricht dabei offen über die Depressionen ihrer Schwester und ihre eigene chronische Depression. Für sie ist es wichtig, offen darüber zu sprechen. Vermutlich auch, weil ihre Schwester sich aufgrund der Erkrankung das Leben genommen hat. Im weiteren Verlauf des sehr innigen Gesprächs küssen sich die beiden.

„Mit einer von euch würde ich heute gerne in eine ferne Welt reisen“, liest Leyla vor und nennt kurz darauf Angelina Namen, deren Herpes mittlerweile nicht mehr ansteckend ist. Sie darf mit David ein orientalisches Date genießen. „Angelina sah bezaubernd aus“, sagt er beim Anblick von ihr. Er habe sich danach gesehnt, endlich Zeit mit ihr alleine zu haben. Dafür hat es ganz schön lange gedauert, bis er die Albstädterin mal zu einem richtigen Einzeldate eingeladen hatte.

Angelina und David gemeinsam im Pool

Das Warten scheint sich gelohnt zu haben. Liebevoll hilft David ihr aus dem Kleid heraus, damit die beiden in den Pool steigen können. Auch ohne ihr Prinzessinnenkleid sehe Angelina bezaubernd aus, schwärmt er. David verrät der 28-Jährige, dass sie die Favoritin seiner Zwillingsschwester ist. „Das bedeutet mir so unfassbar viel“, ist ihre Reaktion.

Während die beiden die Zeit im Pool genießen, kommt es zu einem leidenschaftlichen Kuss. „Es war der perfekte Moment für den ersten Kuss und längst überfällig“, rekapituliert David und Angelina schwärmt: „Es war sehr, sehr schön und echt vertraut.“ Beide kommen aus dem Strahlen nicht mehr heraus und genießen ihre Zeit zu zweit, die in einem Bett endet, aber angezogen. „Das kann man nicht erzwingen.“ Er gebe ihr ein gutes Gefühl, auch über Dinge zu sprechen, die ihr sonst schwerfallen. Wie ihre Therapie, ein leider immer noch stigmatisiertes Tabu-Thema. „Ich finde es wahnsinnig schön, wie sie sich mir gegenüber öffnet.“

Den beiden fällt es schwer, die Finger voneinander zu lassen und tatsächlich zu miteinander zu reden, statt sich nur zu küssen. „Wir sind hier aber bei der 20.15 Uhr Ausstrahlung“, erklärt Angelina, daher kommt es doch noch zum Gespräch und passend zum orientalischen Date gibt es eine Wunderlampe. Angelina darf zwischen drei Wünschen wählen: einer Rose, 15 Minuten mehr Zeit und den Instagram-Account von David Jackson checken. Angelina entscheidet sich für die Rose, sehr zur Überraschung von Bachelor David. „Zeit ist das Wichtigste, was wir haben“, erklärte er im Einspieler. „Angelina hätte definitiv eine Rose bekommen. 15 Minuten wären besser gewesen.“ Trotzdem gibt es zur Rose noch weitere Küsse. „Es war das schönste Date, das ich je hatte“, sagt sie. „Es ist auf jeden Fall etwas da.“ Das glaubt auch David. „Was es ist, kann ich nicht definieren.“

Wer bekommt eine Rose?

Es ist die siebte Nacht der Rosen und damit die letzte in der Villa in Puerto Escondido. Von zwei Frauen wird er sich verabschieden müssen. „Es tut mir richtig weh“, sagt er über diese Entscheidung. Angelina Utzeri wird jedenfalls nicht gehen müssen, doch wen wird er sonst noch wählen? „Angelina, es freut mich, dich hier mit einer Rose zu sehen.“ Sie wird nicht die Einzige sein: Lisa, Henriette, Alyssa, Chiara und Rebecca dürfen sich ebenfalls über eine Rose freuen.