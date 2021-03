Massenstart und Rudelbildung. Was sind das nur für exotische Wörter in diesen Corona-Zeiten! So heißen aber Wettbewerbe im Ski-Langlauf bei den jetzt in Oberstdorf ausgetragenen Weltmeisterschaften – und im Profi-Fußball gehen die Spieler unverdrossen in der Hitze des Gefechts auch mal ohne Ba...