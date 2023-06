Morde in Venedig? So schlimm ist es ja nicht, in ganz Italien sinkt die Rate der Tötungsdelikte, zuletzt waren es statistisch 0,5 pro 100 000 Einwohner gewesen. Macht für die Lagunenstadt 1,5 Opfer pro Jahr. In der Literatur sieht’s naturgemäß etwas blutiger aus, jedenfalls ermittelt nicht n...