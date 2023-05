Atemlos – durch den Verkehr, schon am frühen Abend. „In meinem Kopf ist eine Achterbahn“? Das Riesenrad am Neckar gehört jedenfalls zum Frühlingsfest. Keine gebrannten Mandeln jetzt, sondern „Fettes Brot“ mit HipHop in der Porsche-Arena. Aber endlich ist die Schleyerhalle erreicht: Hele...