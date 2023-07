Aufgewachsen ist Angela Braun als Tochter des Solo-Paukers und einer Bratscherin der Ulmer Philharmoniker nach ihren Worten geradezu in der Kantine des Ulmer Theaters. Heute lebt die 36-Jährige in Berlin. Gleich nach dem Abitur am Scholl-Gymnasium hat es sie dorthin gezogen, um Operngesang zu studi...