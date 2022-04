Endlich kommt wieder Leben in die Friedrichsau: Am Mittwoch, 18. Mai, eröffnet das Ulmer Zelt nach zwei coronabedingten Absagen endlich seine 34. Spielzeit. Bereits am Samstag haben die ehrenamtlichen Helfer des Vereins zur Förderung der freien Kultur Ulm das blau-rote Zelt an der Donau aufgebaut....