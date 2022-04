Endlich kommt wieder Leben in die Friedrichsau: Am Mittwoch, 18. Mai, eröffnet das Ulmer Zelt seine 34. Spielzeit – die eigentlich schon vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen. Die Verschiebung spiegelt sich auch im Programm wider, das vom Organisationsteam des Festivals an diesem Dienstag bei einem Pressegespräch in der Ulmer Lichtburg präsentiert wurde: Einiges, was dieses Jahr die Besucherinnen und Besucher anlocken soll, war schon für 2020 und 2021 geplant.

Wallis Bird und Michael Hatzius holen Auftritte nach

Das ist aus Fan-Sicht natürlich nichts Schlechtes: Dass etwa Sängerin Wallis Bird (25. Mai) oder Puppenspieler Michael Hatzius (29. Mai) ihre Auftritte nachholen, dürfte nicht nur die freuen, die sich schon 2020 mit Tickets eindeckten. Auch sonst ist das Programm gespickt mit Namen, die das Ulmer Publikum aus vergangenen Spielzeiten kennt und schätzt: Clownin Gardi Hutter (1. Juni) kommt ebenso in die Au wie die Brass-Truppe MoopMama (2. Juni), der Kabarettist Andreas Rebers (12. Juni), Niedeckens BAP (29. Juni) und die Folk-Pop-Band Mighty Oaks (1. Juli).

Die US-Band Snarky Puppy spielt erstmals im Ulmer Zelt

Ein paar neue Namen bietet das 2022er-Aufgebot trotzdem, allen voran die mehrfach Grammy-gekrönten US-Jazzrocker Snarky Puppy (30. Juni). Eine besondere Note setzt die musikalische Lesung mit Tobias Friedrich („Der Flussregenpfeifer“) und Moritz Krämer (Die Höchste Eisenbahn) samt Band (23. Juni). Dazu kommt eine auffällig starke Ulm-Fraktion: Rockgitarren-Virtuosin Yasi Hofer (11. Juni), Bass-Legende Hellmut Hattler mit seiner Combo Kraan (24. Juni) und zum Saisonabschluss Jazztrompeter Joo Kraus (2. Juli).

Vorverkauf beginnt am 22. April – online und am Kartenwagen

Der offizielle Vorverkauf für alle genannten und viele weitere Termine startet am Freitag, 22. April, um 9 Uhr – entweder analog im Kartenwagen am Münsterplatz oder online auf ulmerzelt.de. Dann gibt es auch wieder Tickets für die zwölf schon länger angekündigten Zelt-Veranstaltungen, etwa die Eröffnung mit dem italienischen Liedermacher Pippo Pollina (18. Mai), den Rapper Fatoni (27. Mai), den Popsänger Gregor Meyle (28. Mai), die kanadischen Prog-Rocker Saga (4. Juni), die Schweizerin Stefanie Heinzmann (18. Juni) und den Kabarettisten Christian Ehring (19. Juni).

Zusätzlich zum Hauptprogramm präsentieren sich auch wieder lokale Künstlerinnen und Künstler bei freiem Eintritt in der Zeltlounge, an Sonntagen und Feiertagen gibt es Angebote für Kinder und Familien.