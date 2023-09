Eine Dirigentenkarriere, die von Ulm nach Aachen führt? Ja, da war mal was: Herbert von Karajan wurde 1935 nach seinen Kapellmeisterjahren an der Donau im Rheinland der damals jüngste Generalmusikdirektor Deutschlands. Jetzt geht Timo Handschuh, der von 2011 bis 2021 GMD am Theater Ulm war, in die...