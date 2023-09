Rainer Maria Rilke fand das gar nicht lustig, dass ein gewisser Victor Junk das Lied „Du, der ichs nicht sage“ aus seinem Roman „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ vertont und veröffentlicht hatte. Er beklagte sich 1912 in einem Brief an seinen Verleger Kippenberger: „Darf eigentlich jeder Komponist alles Gedicht, was ihm grade passt, nehmen und in seinen Musik-Konserven einlegen?“ Rilke wurde später etwas milder gestimmt, als der Verleger ihm erklärte, dass ein Komponist mehr verdiene als ein Poet und seine Honorare stets mit dem Autor teilen müsse. Schlager gibt es keine mit Rilke-Versen, aber ansonsten war das natürlich ein guter Hinweis.

Nette Anekdote. Sie findet sich im neuen Marbacher Magazin „Singen!“ zur gleichnamigen Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne (LiMo), und zwar in einem Aufsatz von Sandra Richter, der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs, und Gunilla Eschenbach, der Kuratorin. „Lied und Literatur“ heißt das Thema, aufgelegt als vierter Teil der Reihe #LiteraturBewegt.

Wieder ein Riesenstoff. Denn, wie die Marbacher konstatieren: „Am Anfang der Literatur war das Lied.“ Die Lyrik hat ihren Namen bekommen, weil in der Antike zunächst mal zur Lyra gesungen wurde. Man kann auch sagen: „Ein gesungener Text fokussiert unsere Aufmerksamkeit stärker als ein gesprochener.“ Zudem erklärt Gunilla Eschenbach, dass das Lied so nah an den „existenziellen Lebensvollzügen“ bleibe wie keine andere musikalische Gattung: „Menschen singen Lieder quer durch alle Milieus“ – oder hören sie zumindest, und heutzutage sind es eben auch Songs aus der Spotify-Playlist.

Noch einmal zu Rilke: Viele Gedichte (und Dichter) wären unvertont längst vergessen, man denke nur an „Das Wandern ist des Müllers Lust“ von Wilhelm Müller (1821) – ob nun von Franz Schubert in Musik gesetzt oder als Volkslied weitergetragen. Gerade dem Volkslied, überhaupt dem Singen, aber misstraute Theodor W. Adorno besonders, war es doch im Nationalsozialismus kämpferisch verordnet worden; auch die sentimentale deutsche Naturliebe hasste der Philosoph, weil er als Knabe beim Wandern singen musste.

„Bösewichter haben keine Lieder?“

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“, hatte Johann Gottfried Seume 1804 gedichtet: „Bösewichter haben keine Lieder“. Kommandanten von Konzentrationslagern hatten sie schon, jedenfalls welche gesungen. Aber die Lieder konnten dafür nichts. „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius etwa, von Johann Gottfried Herder schon 1779 in seine Volkslieder-Anthologie aufgenommen. So fragt Kuratorin Eschenbach: „Ob Herder bewusst ist, welch demokratisierende Wucht darin liegt, das gemeinsame Volksliedgut der Bibel, auf die Fürsten, Könige und Kaiser ihre Macht gründeten, zur Seite zu stellen?“ Das Lied, oft nur mündlich überliefert, gibt Halt als ein „Fixpunkt der Gesellschaft“ – revolutionär!

Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Die Ausstellung aber beschränkt sich übersichtlich in einem großen Raum auf fünf menschliche Grundsituationen, um den Anlass des Singens zu beschreiben: Geburt, Natur, Liebe, Politik und Tod. Wiegenlied, Marsch, Trauergesang, vieles mehr. Rund 50 Exponate tippen unterschiedlichste Aspekte an – und an Hörstationen wird alles musikalisch erfahrbar. Das Lied ist eigentlich erst dann ein Lied, wenn es gesungen wird. Studierende und der Kammerchor Stuttgart unter Frieder Bernius haben Raritäten aus dem Archiv aufgenommen; Marbach besitzt 5100 Notendrucke und 2800 Notenhandschriften vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Die „Loreley“ rappen

Wobei in einer Kabine, der „Songtoolbox“, jeder Besucher live zum Mikrofon greifen kann: ein Lied, Stimmeffekte, einen Videohintergrund wählen – und singen! Etwa „Freude schöner Götterfunken“ (Schiller) oder „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heines „Loreley“) – gerappt, mit Sounds und Beats. Wer möchte, kann sein Lied downloaden für Instagram. Oder das Video als Performer freigeben für die Ausstellung. Das Lied, es lebt.