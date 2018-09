Staatsschutz ermittelt Unbekannte malen Hakenkreuze im Ulmer Münster

Ulm / SWP

Unbekannte haben im Ulmer Münster an mehreren Stellen rechte Parolen und Nazi-Symbole gemalt. Der Staatsschutz ermittelt.

Drei Bänke im nördlichen Seitenschiff des Münsters, ein Buch, das die Friedensfenster erläutert und die Tür am Reformationsportal – sie alle sind mit Hakenkreuz oder AfD-Parolen beschmiert. Auf einer der Bänke ist das Hakenkreuz gezeichnet und der Zusatz „statt Kreuz“ geschrieben. Auf der Tür steht: „Stopt Kinderarmut, Altersarmut, Wohnungsnot usw. AfD 13 % Die Chance“ und daneben „Merkel, Söder usw. muß weg“.

Am Mittwoch wurden die Schmierereien auf den Bänken entdeckt, am Samstag jene an der Tür. Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, der gerade aus seinem Urlaub zurückgekommen ist, ging noch am Samstagmittag zur Polizei um Anzeige zu erstatten. Der Staatsschutz ermittelt, heißt es von Seiten der Polizei.

Gohl hält die Schmiererei für eine Reaktion auf die jüngsten Nazi-Demos in Chemnitz. „Der Hass wird geschürt“, sagt er. Eindeutig polarisierend seien die Aufforderungen von AfD-Politikern. Neben dem „Ungeist“, der aus den Parolen – „es sind die schlimmsten Zeiten, wofür das Hakenkreuz steht“ – spricht Gohl auch von einem materiellen Schaden. Das Geschmiere wieder wegzubekommen wird im denkmalgeschützten Gebäude Fachkräfte erfordern. Am Montag wird Gohl zusammen mit dem Münsterbaumeister beratschlagen, was zu tun ist.

