Der Schrecken bei den Mitarbeitern und Kunden war groß, als am Sonntagabend, 2. Februar, im McDonald’s-Restaurant in Laupheim ein Feuer ausbrach, das sich schnell ausbreitete. Zwar konnten sich alle in Sicherheit bringen, doch die Flammen in einem Anbau und im Dach loderten bald schon Meter hoch in den Himmel: Der Brand war auch auf der nahen B30 zu sehen, es kam dort zu zwei Unfällen.

Die Feuerwehr war mit 120 Einsatzkräften und zahlreichen Fahrzeugen nahe der Diskothek „Disco Park B30“ vor Ort und löschte das Feuer. Lediglich zwei Menschen mussten offenbar mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

McDonald’s in Laupheim wird jetzt renoviert

Seither ist die Filiale geschlossen. Vor dem beschädigten Gebäude stand nach dem Brand ein Absperrgitter mit einem Plakat. Darauf die Worte: „Liebe Feuerwehr, liebes DRK, vielen Dank!“ Und weiter heißt es: „Hier geht es erstmal nicht weiter.“

Auch auf Facebook postete McDonald’s Laupheim an seine Gäste und die Einsatzkräfte gerichtet:

„Vielen Dank an alle Helfer!! Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen umbauen und geben Gas, dass wir bald wieder für euch da sein können!!! Bis dahin seid ihr in unserem Restaurant in Ehingen Herzlich Willkommen!!



Doch was heißt „bis dahin“? Lange war nicht klar, wie groß die Schäden nach dem Brand bei McDonald’s in Laupheim tatsächlich sind. Denis Stanojevic, Pressesprecher der Fastfoodkette für die Region Süd, erklärt am Montag auf Anfrage, dass die Brandursache immer noch unklar sei und dass die Schadenssumme nach verschiedenen Gutachten „auf einen hohen, sechsstelligen Betrag“ geschätzt werde.

Die Sanierungsarbeiten seien umfangreich und zeitaufwändig. Renoviert oder neu gebaut werden müssen

der Dachstuhl

Abhang Decken innen

Lüftungsgeräte

Kühlräume

Garagen

Wiedereröffnung von McDonald’s erst im Sommer

Wie Pressesprecher Stanojevic weiter berichtet, haben die Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude bereits begonnen. Für das Nebengebäude werde die Baugenehmigung Ende April erwartet. Das deutet schon an, dass die Arbeiten bis zur Wiedereröffnung lange dauern werden. Auf die Frage, wann es weiter geht, antwortet der Sprecher: „Die Bauarbeiten belaufen sich auf circa 5 bis 6 Monate.“

Fans des Restaurants brauchen also locker bis in den Sommer hinein Geduld. Zumal eine Übergangslösung wie beispielsweise ein Container nicht geplant ist.

Die Brandursache ist laut Denis Stanojevic immer noch unklar. Anfang Februar hieß es, die Polizei ermittele in alle Richtungen – unter anderem auch wegen Brandstiftung oder einem technischen Defekt.

Das sind die Filialen von McDonald’s in der Region

Wer bis zur Wiedereröffnung von McDonald’s in Laupheim nicht warten möchte, muss bis dahin in eine andere Filialen in der Nähe ausweichen. Das sind:

McDonald’s Ehingen, Albert-Einstein-Straße 10/1, knapp 15 Kilometer von Laupheim entfernt

McDonald’s Biberach, Leipzigstraße 39, rund 16 Kilometer von Laupheim entfernt