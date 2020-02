Am Morgen danach ist es ruhig an der Brandstelle McDonald’s in Laupheim, berichtet Feuerwehrkommandant Andreas Bochtler, nachdem er gerade von einer Besichtigung des Einsatzortes in der Berblingerstraße zurückgekehrt ist. In der Nacht zuvor freilich sah das ganz anders aus: 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften unter anderem mit Drehleitern gegen gewaltige Flammen, die in einem Lager-Nebenbau des Fastfood-Restaurants ausgebrochen waren und auf das Dach den Hauptgebäudes übergegriffen hatten. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten, und zu allem Unglück ereignete sich nicht weit von der Brandstelle entfernt auf der B30 ein Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Feuerwehr kann Hauptgebäude mit Restaurant und Küche retten

Doch einen Tag danach ist klar: Die Feuerwehren von Laupheim, Baustetten, Bihlafingen, Obersulmetingen und Untersulmetingen unter Mithilfe der Feuerwehr Biberach haben es nicht nur geschafft, die Flammen zu löschen. Es sei auch gelungen, das Hauptgebäude zu retten, erzählt Feuerwehrkommandant Bochtler. Das Restaurant und die Küche sind offenbar nur verraucht. Der Anbau freilich, in dem das Feuer entstanden war, ist völlig zerstört.

McDonald’s in Laupheim nach Brand vorerst geschlossen

Viele werden sich fragen, wie es nun weiter geht mit McDonald’s in Laupheim. Denn trotz der Erhaltung des Restaurant-Gebäudes ist der Laden erst einmal dicht. Auf der Facebookseite von McDonald’s in Laupheim heißt es dazu knapp:

„Liebe Gäste ,

aufgrund eines Brandes, bei dem zum Glück niemand zu Schaden gekommen ist, haben wir bis auf weiteres geschlossen. Wir danken der Feuerwehr und dem DRK!“



Das sagt McDonald’s zur möglichen Wiedereröffnung

Wann die Filiale wieder geöffnet wird, weiß derzeit keiner, das genaue Ausmaß der Schäden muss erst noch im Detail ermittelt werden.

Denis Stanojevic, Pressesprecher von McDonald’s Region Süd in München, sagt dazu auf Anfrage: „Nach aktuellem Stand können wir leider noch nicht sagen, wann das Restaurant seinen Betrieb fortsetzen wird.“ Ebenso sei offen, ob es bis zur Wiedereröffnung in Laupheim möglicherweise eine Übergangslösung, wie etwa einen Container in der Ulmer Hirschstraße, geben werde.

Gutachter ermitteln Ursache des Brandes und Schadenshöhe

Die Brandursache und die Höhe des Schadens seien auch bei dem Fastfoodunternehmen noch nicht bekannt. Das alles werde nun durch verschiedene Gutachten ermittelt. Stanojevic ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist, weder die Mitarbeiter, noch unsere Gäste vor Ort.“

So werden die Kunden wohl noch Geduld haben müssen. Erste Reaktionen auf Facebook gibt es schon. Einer User schreibt auf der Seite von McDonald’s nach dem Feuer: „Wir wünschen dem gesamten Team eine gute und schnelle Erholung!“ Und ein anderer ergänzt: „Hoffe der macht wieder auf schnell“!