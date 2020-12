Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, wurde gegen 12 Uhr ein Amokalarm in Ulm ausgelöst. Es sind zahlreiche Kräfte der Polizei in der Waldorfschule Römerstraße am Kuhberg im Einsatz. Der Grund: Kinder hatten eine verdächtige Person gemeldet.

„Wir nehmen die Lage ernst und überprüfen das“, hieß im Polizeipräsidium. Es sei aber kein einziger Schuss gefallen. Die Schüler seien in ihrem Klassen in Sicherheit, Einsatzkräfte würden sie absichern. Seither wird nach dem Verdächtigen gesucht.

Polizei gibt Entwarnung nach Amokalarm

Update, 15:57 Uhr

Entwarnung nach dem Amokalarm in Ulm: Die Polizei berichtet auf Anfrage, dass die polizeilichen Maßnahmen am Kuhberg abgeschlossen seien. Der Hinweis auf eine Gefahr durch eine verdächtige Person habe sich nicht bestätigt, die Durchsuchung der Schule und des Gebiets am Kuhberg sei ohne Ergebnis geblieben. die Polizei-einsatzkräfte würden nun nach und nach abgezogen.

Alarmlage weiterhin nicht aufgehoben

Update, 15:34 Uhr

Wie die Stadt Ulm berichtet, ist die Alarmlage wegen des Amok-Verdachts - Stand 15:33 Uhr - an der Waldorfschule noch immer nicht aufgehoben. Die Polizeikräfte durchkämmen immer noch das abgesperrte Gebiet.

Jedoch dürfen an den anderen Schulen die Kinder ihre Schulen geordnet verlassen. Für das Schulzentrum Kuhberg gilt: Die Kinder werden in westlicher Richtung/Egginger Weg herausgeleitet.

Hinweis zu Verdächtigem kam aus einer 2. Klasse

Update, 15:16 Uhr

Wie unser Reporter vor Ort erfuhr, kam der Hinweis auf den verdächtigen Mann von Kindern einer 2. Klasse. Daraufhin hatte die Schule sich bei der Polizei gemeldet. Der Mann soll den Kindern zufolge maskiert gewesen sein. Dieser Eindruck könne der Polizei zufolge aber auch daher rühren, dass wegen der Corona-Krise zurzeit viele Menschen eine Maske tragen.

Weiterhin keine Spur von verdächtigem Mann an Waldorfschule Ulm

Update, 15:03 Uhr

Die Polizei hat immer noch keine Spur von dem gesuchten Mann, den Kinder gesehen haben wollen, und wegen dem der Amokalarm kurz vor 12 Uhr ausgelöst worden war. Er soll „seltsame Kleidung“ getragen haben. Eine Beschreibung des Mannes gibt es nach Angaben der Polizei nicht, sie bestätigte auch ausdrücklich nicht, dass der Mann der Meldung zufolge bewaffnet gewesen sein soll. Die Polizei sei aber weiterhin mit sehr starken Kräften im Einsatz.

Betreuungsstelle für Betroffene des Amokalarms eingerichtet

Update, 14:54

Die Polizei berichtet auf Twitter, dass für Eltern in der Kuhberghalle, Egginger Weg 49-52, eine Betreuungsstelle eingerichtet worden sei. Notfallseelsorger und Polizei würden sich dort um die Betroffenen kümmern.

Amokverdacht am Ulmer Kuhberg: Das sagen Eltern und Lehrer

Kinder werden aus der Schule gebracht - Noch keine offizielle Entwarnung

Update, 14:35 Uhr

Wie ein Reporter der SWP berichtet, werden die Kinder derzeit nach und nach mit Bussen zur Kuhberghalle gebracht. Dort erhalten einen warmen Tee und können von ihren Eltern abgeholt werden. Von Seiten der Stadt heißt es allerdings, dass es noch keine offizielle Entwarnung gibt.

Suche nach Verdächtigem am Ulmer Kuhberg läuft weiter

Update, 14:26 Uhr

Wie die Polizei in Ulm auf Anfrage mitteilt, läuft die Suche nach einem möglicherweise bewaffneten Verdächtigen, den Kinder gesehen haben wollen, im Bereich des Kuhbergs weiter. Man sei mit „starken Kräften vor Ort“, sagte eine Sprecherin.

Verkehrsbehinderungen wegen der Absperrung der Römerstraße nach Amokalarm

Update, 14:19 Uhr

abgeriegelt worden. Auch die Römerstraße in Ulm ist gesperrt. Deswegen kommt es zu Vekehrsbehinderungen, offenbar auch auf der Straßenbahnlinie 2 der Wegen des Amokalarms ist das Gebiet um die Waldorfschuleworden. Auch diein Ulm ist. Deswegen kommt es zu Vekehrsbehinderungen, offenbar auch auf derder Stadtwerke Ulm (SWU) . Bei den Stadtwerken heißt es: „Polizeieinsatz am Kuhberg. Die Strecke ist voll gesperrt. Schienenersatzverkehr verkehrt nur zwischen den Haltestellen Kuhberg Schulzentrum, Gewerbeschulen Königstraße und Ehinger Tor. Die Straßenbahnen verkehren zwischen Science Park II und Theodor-Heuss-Platz.“

Erste Kinder werden bald aus der Schule geführt

Update, 14.07 Uhr

Das Gelände der Waldorfschule an der Römerstraße ist jetzt von der Polizei gesichert. Die Kinder sollen demnächst das Gebäude verlassen dürfen, berichtet unser Reporter vor Ort. Sie würden bald im Klassenverbund herausgeleitet und dann einzeln an die Eltern übergeben.

Amok-Plan der Stadt Ulm greift - Schulen und Kindergärten riegeln sich ab

Update, 13:30 Uhr

In Ulm ist der Amok-Plan für solche Fälle in Kraft gesetzt worden. Das heißt: Alle Schulen und Kindergärten sind informiert. Die Kinder wurden angewiesen, in ihren Klassen und Zimmern zu bleiben und alle Fenster und Türen zu schließen. Die Stadt Ulm hat die Kuhberghalle für Eltern geöffnet, die ihre Kinder abholen wollen.

Im Rahmen des Amok-Plans gingen um 13.34 Uhr Info-Meldungen an die Eltern der Schulen und Kindergärten heraus. Darin heißt es unter anderem: „Liebe Eltern, eben wurden wir informiert, dass gerade an der Waldorfschule ein bewaffneter Überfall stattfand. Es wurde Amok-Alarm in der näheren Umgebung ausgerufen.“ Weiterhin werden die Eltern darauf hingewiesen, dass alle Kinder in der Einrichtung blieben.

DRK und Polizei am Schulzentrum Kuhberg im Einsatz - Amoklauf nicht bestätigt

Es ist auch das DRK im Einsatz sowie mehrere Notfallseelsorger. Anscheinend handelt es sich um die Waldorfschule Römerstraße. Es gab Gerüchte, dass es sich um einen Amoklauf handele. Das hat sich bisher nicht bestätigt.

Augenzeugin: Spezialkräfte der Polizei durchsuchen Gelände

Eine Augenzeugin berichtete telefonisch vom Einsatz-Ort, dass die Lage ruhig sei. „Hier herrscht keine Panik.“ Es gebe auch keine Anzeichen für Verletzte.

Die Zeugin berichtet, dass sie zusammen mit anderen angewiesen wurde, im Bistro zu bleiben. Sie berichtete weiter, dass zahlreiche Polizeikräfte und Spezialkräfte in dem Bereich unterwegs seien und alles absuchen würden. Außerdem sei das SEK der Polizei aus Göppingen gerufen worden und bereits auf dem Weg nach Ulm.

Weitere Informationen folgen!