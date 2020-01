Gegen 7 Uhr am Mittwoch wurde der Brand in dem Schweinestall im Birketweg in Amstetten bemerkt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Es habe kein offenes Feuer gegeben, aber sehr viel Rauch.

Brand in Amstetten: Zahlreiche Schweine sterben in Stall

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind mehr als 20 Muttertiere und eine große Anzahl an Ferkel gestorben. Offenbar gibt es in dem Stall einen Kunststoffboden, der durch einen technischen Defekt in Brand geraten ist.

Die Feuerwehr Amstetten ist am frühen Vormittag noch vor Ort. Der Schwelbrand sei abgelöscht, nun werde der Schweinestall noch mit speziellen Geräten belüftet, wie Kommandant Daniel Rinklin gegenüber der GZ berichtet.

Weiterer Brand in Kirchheim/Teck

Am Dienstagabend war es auch in Kirchheim unter Teck zu einem Brand gekommen: Die Feuerwehr war zum Löschen in einem Fachwerkhaus in der Innenstadt ausgerückt.