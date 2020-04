Am Mittwochabend ist ein Brand bei der Fysam Auto Decorative GmbH in der Kolomanstraße – ehemals SAM Automotive – in Böhmenkirch ausgebrochen. Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen noch im Einsatz und löscht das Feuer mit einem Großaufgebot.

Brand bei SAM in Böhmenkirch: Großaufgebot der Feuerwehr

Der Brand war gegen 21 Uhr in einer Produktionshalle in den Heidhöfen aufgekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die Halle musste unter Einsatz von Baggern abgerissen werden, damit der Großbrand sich nicht noch weiter ausbreitete. Das Technische Hilfswerk (THW) war ebenfalls vor Ort.

Großbrand in Heidhöfen: Sachschaden bis 1 Million Euro

Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei bislang unklar. Der Sachschaden wird auf 750 000 bis 1 Million Euro geschätzt. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Drittes Feuer bei Fysam/SAM in zwei Jahren

Bei der Firma Fysam hatte es erst im Januar 2020 gebrannt. Eine Maschine im Polier-Bearbeitungszentrum war in Brand geraten. Zudem gab es im März 2018 einen Großbrand im Galvanikbereich bei SAM.