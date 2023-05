Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia – das sind die Gedenktage der katholischen Kirche vom 11. bis 15. Mai, die sogenannten „Eisheiligen“. Erst wenn die vorbei sind, sagt der Volksmund, sind die Nächte frostfrei. Landwirte und Hobbygärtner fiebern diesem Termin entgegen, weil kälteempfindliche Pflanzen dann endlich ausgesät werden können.

Das hieße dann auch: Der Frühling ist endgültig da! Wie sieht es denn 2023 im Raum Ulm aus? „Ein Tief müssen wir noch ertragen“, sagt Roland Roth, Gründer der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried. Am Dienstag (16.05.2023) vor dem Vatertag kann es nochmal regnen, teilweise sinkt auch die Schneefallgrenze nochmal deutlich. „Ab Mittwoch wird es dann langsam, aber sicher wieder besser. Da erwarten wir dann noch letzte Schauer, vor allem im Allgäu.“

Wie wird das Wetter am Vatertag und Christi Himmelfahrt?

Ein Tag, dessen Wetterentwicklung vorausblickend viele interessieren dürfte, ist der Donnerstag (18.05.2023): Denn da ist Vatertag und viele Ausflügler werden unterwegs sein. Ihnen rät Roland Roth, eine Jacke mitzunehmen: „Zwar bleibt es überwiegend trocken, aber es wird frisch. Dafür sorgt ein Nordostwind. Und nicht vergessen: zu 100 Prozent ausgeschlossen ist Regen auch nicht. Ein Blick aufs Regenradar, bevor man das Haus verlässt, lohnt sich immer.“

Wie wird das Wetter am langen Wochenende?

Die Tage nach Christi Himmelfahrt 2023, damit auch das lange Wochenende, werden „sicher wärmer“, sagt der Wetterexperte. „Da sind dann schon mal 20 Grad drin, denn wir liegen am Rand eines Hochdruckgebiets.“ So richtig stabil sei das aber nicht. „Dieser Frühling ist geprägt von sogenannten Kaltlufttropfen. Diese Höhentiefs sind unberechenbar, und sie bringen Regen, teils Unwetter mit sich. Die nächsten zwei bis drei Wochen muss man die auf dem Schirm haben.“ Ein richtig stabiles, kräftiges Frühlingshoch ist Roth zufolge nicht in Sicht.

Wann beginnt der Frühling 2023?

Noch stecken wir ja mittendrin im Frühling, denn der Sommer beginnt ja für die Meteorologen am 1. Juni, kalendarisch am 21. Juni. Doch gefühlt haben die meisten Menschen schon damit abgeschlossen. Vielen war er zu kalt und zu regnerisch. Dabei trügt aber oft das Gefühl, wie auch der bekannte TV-Meteorologe Sven Plöger kürzlich im SWP-Interview sagte : „Der kühle April in diesem Jahr hat (…) ziemlich genau dem Mittel der Jahre 1961 bis 1990 entsprochen. Wir fanden ihn kühl, weil wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben, dass es im April deutlich wärmer ist.“

Auch Roland Roth warnt vor einem Trugschluss: „Unsere Region ist seit Wochen in einem Regengebiet drin, die gesamte Regenfracht der Nordhalbkugel landet bei uns. Doch global betrachtet ist es der heißeste und trockenste Frühling seit Jahrzehnten, in Spanien etwa war es richtig extrem.“

Die Wetterwarte Süd Die Wetterwarte Süd ist einer der größten privaten Wetterdienstleister Süddeutschlands. Roland Roth legte 1968 als 13-Jähriger den Grundstein dazu, mit einer Wetterstation im Garten seiner Eltern. Seither hat er ein riesiges Netzwerk an Wettermeldern aufgebaut, die ihm aus Oberschwaben, Schwaben, dem Allgäu, dem Linzgau, dem Hegau sowie von der Schwäbischen Alb und aus dem Hinterland des Bodensees Wetterdaten melden. www.wetterwarte-sued.com