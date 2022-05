Alles Gute zum Männertag: Der Donnerstag, 26.05.2022, bietet gleich zwei Anlässe zur Freude, denn es ist Christi Himmelfahrt und Vatertag 2022. In Ostdeutschland wird der Tag auch einfach Männertag genannt – und es werden alle Männer, ob Vater oder nicht, gefeiert.

Wer den Männern in seinem Leben eine Freude machen will, indem man ihm über WhatsApp, in Karten oder per Brief liebe Grüße schickt und alles Gute zum Männertag wünscht, ist hier ganz richtig. Hier findet ihr lustige Sprüche, Grüße, Gedichte, Reime, Bilder und Gifs, mit denen ihr den Herren sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnt.

Lustige Sprüche zum Männertag 2022

Männer werden sieben, danach wachsen sie nur noch.

Männer brauchen keinen Arzt, sie brauchen Mama.

Heute dürfen Männer tun, was sie wollen. Wenn Mama es erlaubt.

Männer können Frauen meist deshalb nicht das Wasser reichen, weil sie ein Bier in der Hand halten.

Perfekte Männer gibt es an jeder Ecke, sagte Gott – und machte die Welt rund.

Fische halten ist kniffelig, die sagen einem ja nichts. Man fragt sich die ganze Zeit: Geht’s denen gut, leben die noch? Mit Männern ist es ähnlich.

Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Es gibt jeden Tag ein Mann, der geboren wird und sich für Gott hält.

Das mit den Männern ist ganz einfach: Alle sind doof, außer den, den man liebt. Der ist komplett bescheuert.

Nette Sprüche für Männer zum Vatertag 2022

Lieber Papa, du bist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten! Alles Gute zum Vatertag.

Lieber Papa, freue dich, denn zum Glück hast du ja mich. Dieser Tag wär' ohne mich, gar kein Vatertag für dich!

Papa: Berater, Trainer, Bauleiter, Chauffeur, Vorbild, Grillmeister, Rasenmäher, Handwerker und immer für mich da. Danke.

Deine Tipps sind wunderbar. Papa ist der Beste, das ist klar!

Ein Vater ist ein Mensch zu dem man aufschaut – egal wie groß man ist. Alles Liebe zum Vatertag.

Ich will nur mal eins klarstellen: Ohne Mütter gäb’s keinen Vatertag!

Vater sein kann jeder, aber nur ganz besondere Menschen, sind ein Papa.

Ich war vielleicht nicht immer das beste Kind der Welt, aber das hat dich nicht davon abgehalten, der beste Vater der Welt zu sein.

Heimlich still und leise schicke ich diese Nachricht auf die Reise. Sie kommt von Herzen und mit Grüßen und soll dir den Tag versüßen.

Lustige Bilder zum Männertag kostenlos

Mit einem lustigen Bild macht es sich noch besser, vor allem auf sozialen Medien. Hier ein paar Seiten, die kostenlose Bilder zum Schmunzeln für den Männertag anbieten: