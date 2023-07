Kaum hat das erste Ferienwochenende in Baden-Württemberg begonnen, werden die Wetteraussichten noch trüber als ohnehin schon : Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sogar am Samstag, 29.07.2023, eine Unwetterwarnung veröffentlicht, in der vor Gewittern mit Starkregen und teilweise Hagel gewarnt wird.

Unwetterwarnung für BW: DWD warnt auch vor Sturm

Auch Sturmböen sind möglich und können dabei vereinzelt eine Geschwindigkeit von 75 Kilometern pro Stunde erreichen. Der Starkregen kann lokal 25 bis 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde umfassen. Hagel ist vereinzelt möglich, die Hagelkörner blieben aber klein.

Starke Gewitter in Ulm und Neu-Ulm möglich

Auch für den Raum Ulm und Neu-Ulm warnen die Wetterexperten am Samstagvormittag vor starken Gewittern, während am Himmel zwischen den Wolken sogar ein helles Blau durchscheint. Der DWD ordnet die Gewitter auf Stufe 2 von 4 ein. „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr“, wird in der Wetterwarnung betont. Aber auch entwurzelte Bäume, herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände können zur Gefahr werden. Autofahrer sollen ebenfalls besonders aufpassen: Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich, es besteht die Gefahr von Aquaplaning.

Wetter soll sich am Sonntag beruhigen

Die Gewitter werden den Prognosen zufolge zum Abend weniger. Am Sonntag wird die zweite Hälfte der Nacht sowie der Morgen jedoch voraussichtlich ebenfalls von Gewittern begleitet. Die Wetterlage solle sich dann nach und nach beruhigen.