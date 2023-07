Nach den langen Hitzewellen Anfang Juli ist es jetzt plötzlich herbstlich-frisch in Baden-Württemberg. Regen und Gewitter wechseln sich mit Sonnenschein ab, viele haben „Wetterfühligkeit“. Und dabei starten jetzt die Sommerferien, viele Familien wollen in den Urlaub fahren. Wie das Wetter in beliebten Urlaubsregionen wird, erfahren Sie hier

Bleibt das Wetter auch so am Wochenende? Der Deutsche Wetterdienst (DSW) sagt: Ja.

Wetteraussichten für Freitag, 28. Juli 2023

In Baden-Württemberg bleibt es am Wochenende herbstlich. Am Freitagvormittag regnet es laut DWD im Norden des Landes mehr als im südlichen Teil. Im ganzen Bundesland ist es jedoch bewölkt. Am Nachmittag und Abend gibt es einzelne Schauer und kurze Gewitter. Vorsicht: Dann sind auch Sturmböen möglich. Ansonsten weht schwacher bis mäßiger Westwind. Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich zwischen 22 und 27 Grad.

Zumindest ermöglichen die frischen Nächte einen angenehmeren Schlaf: In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig, teils stark bewölkt. Die Wolken bringen weiterhin Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad.

Schauer und Gewitter bleiben am Wochenende

Die Wolken bleiben das ganze Wochenende. Am Samstag ist es wolkig bis stark bewölkt im ganzen Bundesland. Dabei kommt es häufig zu Schauern und Gewittern, örtlich teils mit Starkregen. Die Maximaltemperaturen liegen im Land zwischen 20 und 26 Grad. Teils kommt es zu starken Böen, bei Gewittern warnt der DWD sogar vor Sturmböen.

In der Nacht bleibt es kühl, die Temperaturen sinken auf Minimalwerte von 17 bis 11 Grad. Die Bewölkung bleibt und bringen einzelne Schauer mit sich. Der DWD schließt auch nachts kurze Gewitter mit Starkregen nicht aus.

Und auch am Sonntag: Schauer und Gewitter

Das Muster bleibt auch am Sonntag ähnlich: viele Wolken, durchziehende Schauer und Gewitter. Am Nachmittag klingen die Niederschläge jedoch ab und die Wolken lockern auf. Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad. Der Wind weht mäßig, außer in Schauer- und Gewitternähe. Hier können starke Böen hinzukommen.

In der Nacht auf Montag bleiben die Schauer meist aus, die Temperaturen sind jedoch frisch: Sie gehen auf 15 bis 10 Grad zurück.