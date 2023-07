Am Donnerstag (27.07.2023) beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien. Wenige Tage später (31.07.2023) folgt das Nachbarbundesland Bayern. Viele Familien starten in den nächsten Tagen in ihren Sommerurlaub, doch erwartet sie an ihrer Zieldestination auch der Sommer? Ähnlich regnerisch und kühl wie in Baden-Württemberg ist gerade auch das Wetter in beliebten und nahegelegenen Urlaubsregionen.

Regen am Gardasee: so wird das Wetter in den nächsten zwei Wochen

Jahr für Jahr fahren die Deutschen in Massen an den Gardasee, um dort sonnige Tage zu verbringen. Das Wetter sieht laut einigen Wetter-Webseiten zumindest in den kommenden Tagen jedoch nicht sehr sommerlich aus. Von Sonntag (30.07.2023) bis Donnerstag (10.08.2023) ist immer wieder mit Gewittern, Schauern und dunklen Wolken zu rechnen. Während die Temperaturen im Bereich zwischen 27 und 29 Grad liegen, gibt es nur wenige Tage, für die strahlender Sonnenschein vorhergesagt wird.

Andere Wetterportale sagen aber auch sonniges Wetter vorher. Laut wetter.com sollen die meisten Tage in den nächsten zwei Wochen heiß, sonnig und nur leicht bewölkt werden. Regen ist auf dieser Wetter-Plattform die Ausnahme.

Allgäu und Tirol: Regen und Gewitter zum Ferienstart

Wer auf Fliegen und lange Autofahren verzichten möchte, plant eventuell einen Urlaub im Allgäu oder in Tirol. Hier scheint das Wetter in den kommenden Tagen jedoch stark verregnet zu werden.

Wetter.com kündigt in den kommenden zwei Wochen vermehrt Regen an. Auch die Temperaturen sind eher frisch, mit 15 bis 21 Grad. Die Webseite wetteronline.de prognostiziert ähnliches Wetter.

Sommerlicher sieht es in den kommenden Tagen im nahegelegenen Tirol aus. Wetter.com prognostiziert hohe Temperaturen (bis zu 38 Grad in der ersten Augustwoche), nur selten wird Regen vorhergesagt und die Sonne zeigt sich häufiger.

Wetter in der Schweiz: Regen und Gewitter auch in den Grenzregionen zu Deutschland

Berglandschaften und klare Seen ziehen deutsche Urlauber und Urlauberinnen auch immer wieder in die Schweiz. Auch hier schient das Wetter vorerst kühl und rechnerisch zu sein. Wetter.com kündigt in den kommenden Tagen immer wieder Regen und starken Wind in St. Gallen an. Laut wetteronline.de ist in den nächsten Tagen wechselhaft, mit Schauern, Gewittern und Sonne ist zu rechnen. Hier heißt es aber auch, dass sich zum ersten Augustwochenende hin die Wetterlage ändern könnte.