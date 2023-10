Die Menschen in Ulm und Umgebung haben den Freitagabend noch einmal in vollen Zügen genossen: Restaurants und Cafés waren voll, der Südwesten feierte den letzten Tag des Traumherbstes mit lauen Temperaturen. Kein Wunder, der Wetter-Absturz am Samstag, 14.10.2023, war angekündigt gewesen. Und tatsächlich: Schon der Samstagmorgen begann vielerorts lausig, am Mittag begann es zu regnen – und es kommt noch schlimmer, um 14.30 Uhr erließ der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4 für Ulm und den Alb-Donau-Kreis. Auch für den Kreis Neu-Ulm gab der DWD eine Wetterwarnung heraus.