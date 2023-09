Es ist zu kalt für ein T-Shirt, aber zu warm für einen Pulli. Ein lauer Wind weht durch die Übergangsjacke, lässt einzelne Blätter vom Baum herunter wehen. Der Herbst ist da – in seiner schönsten Form. Und das bleibt er laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg auch diese Woche.

Ruhiges Herbstwetter mit viel Sonne

Am Montag (25.09.) bleibt es trocken, Wolken kommen kaum durch. Die Sonne scheint ungestört, die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 und 23 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Noch ein Herbst-Indiz: Im Gegensatz zum heißen Sommer kühlen die Nächte stark ab. In der Nacht zum Dienstag (26.09.) bildet sich teilweise Nebel und die Temperaturen sinken auf 10 bis 4 Grad. Der DWD schließt Frost nicht aus.

Kalte, neblige Nächte – warme, heitere Tage

Am Dienstag löst sich der Nebel nach und nach auf. Entlang der Donau und in Oberschwaben kann das aber bis in den späten Vormittag andauern. Dann wird es sonnig, die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 und 25 Grad.

Am Mittwochmorgen (27.09.) löst sich der Nebel rascher auf. Es gibt viel Sonnenschein, aber auch Quell- und Schleierwolken am Himmel. Wieder herrschen angenehme Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Wolken und Sonne: Die Aussichten für die restliche Woche

Die Nächte bleiben kühl, in der Nacht zum Donnerstag herrschen 13 bis 7 Grad. Mancherorts gibt es Nebel, es bleibt aber niederschlagsfrei.

Tagsüber gibt es vor allem im Norden dichtere Wolkendecken, sonst bleibt es heiter und trocken. Wieder steigen die Temperaturen auf 22 Grad am Bodensee und 27 Grad am Neckar. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südwest, manchmal durchbrochen von einzelnen frischen Böen.

Für Freitag sagt der DWD ähnliches voraus: Im Süden lockert sich die Wolkendecke eher auf als im Norden, es bleibt regenfrei und heiter. Nachts jedoch kann sich Nebel bilden, einzelne stürmische Böen sind auf Gipfellage im Schwarzwald nicht ausgeschlossen.