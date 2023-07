Schon seit mehr als fünf Monaten gibt es kein Lebenszeichen mehr von Jasmin M. Die 21-Jährige aus Eigeltingen-Heudorf (Landkreis Konstanz) gilt seit dem 19.2.2023 als vermisst. Ihr 42 Jahre alter mutmaßlicher Ex-Freund wurde kurz darauf in Untersuchungshaft genommen – und schweigt seitdem zu den Vorwürfen. Doch inzwischen verdichten sich die Anzeichen, dass Jasmin M. nicht mehr lebt.

Denn vor einigen Tagen hat die Staatsanwaltschaft Konstanz Anklage gegen den 42-Jährigen erhoben. Dem Mann wird Nachstellen mit Todesfolge, ein Verstoß gegen das Waffengesetz und Körperverletzung vorgeworfen, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Andreas Mathy am Donnerstag (27.7.) auf Anfrage mitteilt.

Die Ermittler gehen von einemaus. Die Leiche der 21-Jährigen wurde trotz mehrerer Suchaktionen bisher nicht gefunden. Beamte hatten in Radolfzell am Bodensee ihr Auto gefunden. Weitere Suchaktionen in Waldstücken und Gebieten in Eigeltingen-Heudorf und Waldshut-Tiengen sowie am Hochrhein und im Bodensee waren erfolglos geblieben. Aktuell gebe es keine weiteren Ansätze für Suchaktionen, so die Staatsanwaltschaft.