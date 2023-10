Noch ist die Lage zwar ruhig im Südwesten, erste Kundgebungen von Unterstützern der Palästinenser gab es aber schon. Beispielsweise am Montagabend in Stuttgart, als sich rund 150 Anhänger von Palästina am Rotebühlplatz versammelten und pro-palästinensische Parolen skandierten. Einen Versuch d...