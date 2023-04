Kirchenaustritte bewegt sich auf Rekordniveau, inzwischen gehören weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland überhaupt noch einer der beiden großen Kirchen an. Man könnte also sagen: Wer heute etwas wirklich Ungewöhnliches tun will, der wird – Priester. Frater Franziskus lebt seit neun Jahren im Prämonstratenser-Kloster in Roggenburg und hat genau das vor. Was bewegt den 32-Jährigen dazu? Wir haben ihn besucht und nachgefragt. Diesen Text haben wir für Sie als kostenlose Leseprobe freigeschaltet.