Eine Mutter ist mit ihren beiden kleinen Söhnen am Montag, 31.07.2023, bei einem Unglück mit einem Traktoren-Gespann in Kempten schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die 31-Jährige mit dem Traktor, an den ein Heuwagen angehängt war, gegen 17.30 Uhr auf dem Schumacherring in Richtung Berliner Platz unterwegs gewesen. Mit im Traktor saßen ihre beiden kleinen Kinder im Alter von drei und fünf Jahren.