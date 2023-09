Ein Kind stürzt in ein Affengehege, verletzt sich schwer und niemand bekommt es mit? Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, soll das vor etwa zweieinhalb Wochen tatsächlich so passiert sein. Bei dem Unfall soll sich das Kind schwere Verletzungen am Kopf zugezogen haben.

Die Familie des Jungen stamme aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd und machte an dem betroffenen Wochenende einen Ausflug in den zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart. Im Bereich der oberen Felsenanlagen fiel das Kind dann in ein Primaten-Gehege. Dort sollen sogenannte Japanmakaken leben.

Als kurz niemand hinsah, soll der Junge über die Brüstung geklettert und gestürzt sein. Er fiel in eine Grube und schlug dort auf den Steinboden auf. Zur Rettung seien Passanten gekommen, die anschließend in das Gehege gestiegen waren. Das Kind wurde laut dem Medienbericht mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Familienmitglied geht an die Öffentlichkeit

Wie ein derartiger Vorfall mehr als zwei Wochen von der Öffentlichkeit verborgen bleiben kann, ist fraglich. Laut der Stuttgarter Zeitung war es ein Freund der betroffenen Familie, der den Unfall an die Öffentlichkeit trug. Ihm sei es wichtig, dass der Unfall nicht unter den Teppich gekehrt würde, zitiert ihn die Zeitung.

Der Wilhelma soll der Vorfall bekannt sein. Laut eines Sprechers soll der Junge eigenständig auf die Brüstung geklettert und unglücklich gestürzt sein. Grund, das Gehege umzubauen oder besser abzusichern, sehe die Wilhelma nicht. Nicht jedes Gehege lasse sich zu 100 Prozent gegen Überklettern absichern. Das betroffene Affengehege entspreche den Sicherheitsstandards. Eine Anfrage der SÜDWEST PRESSE bei der Wilhelma blieb bislang erfolglos.

Der Stuttgarter Polizei ist nichts zu dem Unfall bekannt. Das berichtete ein Sprecher auf Nachfrage.