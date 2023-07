Schweres Unglück in der Ferienregion Hochgrat im Allgäu: Wie die Polizei am Montag berichtet, ist eine Familie am Samstag, 15.07.2023, mit einem Quad verunglückt. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar.

Quad mit Familie überschlägt sich bei Oberstaufen

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete der Unfall sich am Samstagvormittag gegen 11 Uhr nahe des Hochgrats, oberhalb der südlichen Lauchalpe. Demnach war ein 45-jähriger Familienvater mit seinen zwei Söhnen, seiner Ehefrau und dessen Schwester auf dem Quad an dem Berg bei Oberstaufen unterwegs gewesen. Die Familie fuhr mit dem Fahrzeug von der Bergstation der Hochgratbahn in Richtung südliche Lauchalpe, als das Unglück geschah. In einer Rechtskurve in einem starken Gefälle überschlug sich das mit fünf Personen besetzte Quad. Alle fünf Menschen wurden vom Fahrzeug geschleudert.

Unfall mit Quad: Fünf Menschen auf Fahrzeug verunglückt

Bei einem Quad handelt es sich um ein vierrädriges, motorradähnliches Fahrzeug, das in der Regel für ein bis drei Personen ausgelegt ist. Für wie viele Personen das jetzt verunglückte Quad auslegt war, konnte eine Sprecherin der Polizei am Montag nicht sagen, meldet die Nachrichtenagentur dpa. Der 45-jährige Familienvater war Fahrer des Fahrzeuges, vor ihm zwischen den Beinen saß sein sechsjähriger Sohn, direkt hinter ihm sein elfjähriger Sohn und auf den Gepäckträgern saß seine 40-jährige Ehefrau und seine 43-jährige Schwägerin. Die Ehefrau zog sich einen Bruch zu, die Schwägerin brach sich zwei Rippen, alle anderen Beteiligten kamen mit starken Schürfwunden und Prellungen davon.

Zwei Rettungshubschrauber und Polizeihelikopter im Einsatz

Die Verletzten wurden laut Polizei mit zwei Rettungshubschraubern von der Unfallstelle zusammen mit der Bergwacht Oberstaufen geholt und in die Krankenhäuser nach Immenstadt und Kempten geflogen. Da sich die Unfallstelle im hochalpinen Gelände befand, mussten Polizeibeamte der Alpingruppe per Polizeihubschrauber an die Unfallstelle geflogen werden.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde später ein Sachverständiger mit einem Polizeihubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

