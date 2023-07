Nach dem Einsatz vom Sonntag am Lochen waren die Einsatzkräfte der Bergwacht am Dienstagabend (04.07.2023) abermals gefordert. Nach 20 Uhr kam ein 41-jähriger Quadfahrer auf dem Verbindungsweg zwischen Oberhauser Hof in Richtung Lochen-Parkplatz nach rechts von der Fahrbahn ab.

Quad stürzt den Hang hinab

Das mit zwei Personen besetzte Quad stürzte einen Hang hinunter in den Wald und überschlug sich. Die Bergwachten Rottweil und Zollernalb gingen gemeinsam mit den Feuerwehren aus Hausen am Tann und Ratshausen zur Personenrettung über. Der Rettungsdienst der DRK-Wache Balingen war ebenfalls zur Unfallstelle geeilt.

Rettungshubschrauber steht parat

Der 41 Jahre alte Fahrer wurde aus dem Wald in Richtung des Rettungshubschraubers Christoph 11 transportiert. Der Fahrer wurde schwerst verletzt in eine Klinik geflogen. Die Sozia, eine Frau im Alter von 34 Jahren, wurde mittelschwer verletzt und mit dem Rettungswachen der Wache Wehingen in eine Klinik gefahren.

Das teilt die Polizei mit

Das Polizeipräsidium Reutlingen hat die Meldung soeben aktualisiert. Im Pressebericht heißt es:

Eine Schwerverletzte, ein lebensgefährlich Verletzter und ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Verbindungsstraße vom Parkplatz Lochen nach Hausen am Tann ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge waren eine 25-Jährige und ein 41-Jähriger gegen 20.20 Uhr auf einem Quad auf dem Verbindungsweg in Richtung Hausen unterwegs. Etwa 900 Meter vor dem Aussiedlerhof kam das Quad in einer abfallenden Rechtskurve nach links von der Fahrbahn, in das direkt angrenzende, stark abfallende Waldstück ab.

Gegen zwei Bäume gekracht

Nach dem Überfahren mehrerer Baumstümpfe und des Dickichts krachte das Gefährt nachfolgend gegen zwei Bäume woraufhin beide abgeworfen und erst mehrere Meter weiter zum Liegen kamen. Die Verletzten, die jeweils einen Helm getragen hatten, mussten an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt werden. Während die 25-Jährige nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, musste der lebensgefährlich verletzte 41-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Es war wohl Alkohol im Spiel

Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurden entsprechende Blutentnahmen angeordnet. Wer das Quad gefahren hatte, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen der Verkehrspolizei. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden und wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung beschlagnahmt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, die Bergwacht mit zehn Rettern und die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Bergwachteinsatz bereits am Sonntagabend

Ein größerer Einsatz hatte sich am gespaltenen Fels am Lochen bei Hausen am Tann bereits am späten Sonntagabend ereignet. Dort war ein Wanderer den Abhang hinuntergestürzt. Neben der Bergwacht Zollernalb rückten örtliche Helfer an, die Drohnengruppe, der Rettungsdienst und ein Einsatzleitwagen des DRK.

Zehn Personen und zwei Einsatzfahrzeuge allein kamen von der Bergwacht. „Nachdem der genaue Unfallort nicht klar war, haben wir unsere eigene Drohnengruppe angefordert“, so Heiko Lebherz, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Zollernalb. Die Rettung sei äußerst kompliziert gewesen. Mit Seiltechniken und Umlenkrollen konnte der Patient in einer Gebirgstrage bis zum befestigten Weg verbracht werden. „Fraglos ein aufwändiger Einsatz“, kommentierte Edwin Blessing, Leiter der Bergwacht Zollernalb. Der Rettungsdienst transportierte den Mann in eine nahegelegene Klinik.