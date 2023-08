Es ist eine fiese – und gefährliche Masche: Unbekannte manipulieren Steckdosen in Zügen. Wenn Fahrgäste und Pendler solche Dosen nutzen, etwa zum Laden des Handys oder für das Arbeiten mit dem Laptop, riskieren sie, einen gefährlichen Stromschlag zu erleiden.

Seit diesem Fall gab es offenbar weitere Meldungen über manipulierte Steckdosen in Zügen. So wurde am Montag, 21.08.2023, in einem Regionalzug auf der Strecke Nürnberg-Würzburg eine manipulierte Steckdose entdeckt. Dem Zugführer zufolge war sie so verändert worden, dass bei Kontakt Stromschläge drohten.

Deswegen warnt die Bundespolizei jetzt erneut wegen der Gefahr von Stromschocks und mahnt zur Vorsicht. Die Bundespolizei rät:

In dem Fall am 11. August war eine Frau (35) mit ihrer Tochter in einem IRE unterwegs gewesen. Während der Bahnfahrt von Stuttgart nach Karlsruhe in dem Zug von Go-Ahead versuchte sie, eine Steckdose zu nutzen und erlitt einen Stromschlag. Die 35 Jahre alte Reisende wurde dabei verletzt und musste nach der Ankunft in Karlsruhe mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Alarmierte Einsatzkräfte prüften die Dose in einem Abstellwerk in Stuttgart und stellten fest, dass an mehreren Steckdosen Manipulationen von einem bislang unbekannten Täter vorgenommen worden waren.