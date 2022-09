Am Montag, 12. September, hat in Baden-Württemberg die Schule wieder begonnen . Spätestens seit ein paar Tagen stellt sich wieder die Frage, ob die Schulen im Land ihrer Verantwortung gerecht werden. Denn weil es an Lehrerinnen und Lehrern mangelt, wird das immer schwieriger. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob das Schuljahr trotz des Coronavirus normal stattfinden kann. Eine weitere Herausforderung ist, geflüchtete Kinder aus der Ukraine weiterhin in den Schulalltag zu integrieren.