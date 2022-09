Die Ferien sind vorbei, am Montag sind die Schüler in Metzingen mit mehr oder weniger großer Begeisterung in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt. Welche Herausforderungen die kommenden Monate für Kinder, Lehrer und Eltern bringen, wird sich weisen. Eine Konstante könnte allerdings das Thema Lehrer...