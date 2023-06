So seltsam es klingen mag: Im Gegensatz zu anderen Lebensbereichen hat sich das Mobilitätsverhalten in Deutschland lange Zeit nur wenig verändert. Gerade diese gefühlte Stabilität in einem wichtigen Bereich unseres Alltags führt dazu, dass wir den aktuellen Wandel als besonders herausfordernd wahrnehmen. E-Antrieb und neue Prioritäten in der Verkehrsplanung, Fahrrad-Boom und Klimadiskussion, Homeoffice und Deutschlandticket: Bei der Art, wie wir unterwegs sind, ist jetzt etwas in Bewegung.

Es ist deshalb Zeit, diejenigen nach ihren Erfahrungen und Wünschen zu fragen, die täglich unterwegs sind: Sie. Wir möchten wissen, wie Sie von A nach B kommen, ob Sie zufrieden damit sind und wie Sie in Zukunft mobil sein möchten. Die Redaktionen der SÜDWEST PRESSE, der Lausitzer Rundschau und der Märkischen Oderzeitung starten dazu gemeinsam die Mobilitätskompass-Studie – in Kooperation mit der Agentur „Die Mehrwertmacher“ und unter wissenschaftlicher Begleitung der Evangelischen Hochschule Dresden.

Machen Sie jetzt mit beim Mobilitätskompass 2023! Hier geht es zur Mobilitätsumfrage 2023. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme können Sie mit etwas Glück einen Gutschein für einen Zeppelinflug, einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro, eine Ballonfahrt über Ulm und viele weitere attraktive Preise gewinnen. Mehr Informationen gibt es unter swp.de/mobil

In den vergangenen drei Monaten hat ein Team aus Redakteurinnen und Redakteuren gemeinsam mit Wissenschaftlern einen Online-Fragebogen entwickelt, der drei Schwerpunkte umfasst: alltägliche Wege und die aktuelle Nutzung von Verkehrsmitteln, Einstellungen und Bewertungen zum Mobilitätsangebot vor Ort sowie persönliche Erfahrungen und Wünsche im Zusammenhang mit Mobilität.

In die Entwicklung des Fragebogens ist viel Know-how geflossen. „Da Mobilitätsverhalten sehr individuell ist, haben wir dem Fragebogen eine komplexe Filterführung gegeben, sodass sich jede und jeder mit ganz persönlichen Mobilitätsbedürfnissen wahrgenommen fühlt“, sagt Götz Schneiderat, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum der Evangelischen Hochschule. Diese Komplexität bleibt zum Glück im Hintergrund: Der Online-Fragebogen selbst ist klar und verständlich aufgebaut und leicht auszufüllen.

Wir wollen wissen: Was sind Ihre Mobilitätswünsche?

Ein Ziel des Mobilitätskompass ist es, Unterschiede im Mobilitätsverhalten und bei individuellen Bedürfnissen aufzuzeigen – zwischen Alt und Jung, Stadt und Land, Familien und Singles. Außerdem wollen wir anhand von Mobilitätswünschen in die Zukunft blicken. Denn unsere Mobilitätsoptionen unterscheiden sich erheblich, beispielsweise nach Wohn- und Arbeitsort. In Ballungszentren wie Ulm oder Reutlingen gibt es in der Regel ein dichtes Verkehrsnetz und eine große Auswahl an Mobilitätsangeboten; hier ist es für viele Menschen bequem, das Fahrrad oder den Bus zu nutzen. Draußen auf der Schwäbischen Alb kann das ganz anders aussehen – denn auf dem Land ist häufig nach wie vor das eigene Auto das Fortbewegungsmittel der Wahl.

Der Mobilitätskompass wird zudem nicht beim bloßen Beschreiben stehenbleiben: Mit der Teilnahme an der Befragung haben Sie die Chance, etwas zu bewirken. Die Redaktion wird Politikerinnen und Politiker mit den Ergebnissen konfrontieren, damit die Weiterentwicklung von Verkehrsplanung und Mobilitätsangeboten nicht an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiläuft.

Mobilitätsumfrage: Gewinnspiel für alle Teilnehmer!

Große und kleine Verkehrsprojekte, die es zu gestalten gilt, gibt es in Süddeutschland viele. Stuttgart 21 etwa verändert auch den regionalen Bahnverkehr, der geplante neue Albaufstieg auf der A8 wird von vielen Autofahrern herbeigesehnt, aber von Umweltschützern kritisiert. In vielen Dörfern gibt es unterdessen immer mehr Mitfahrbänke – oder Modellprojekte mit flächendeckenden Rufbussen, wie sie zurzeit unter anderem im Alb-Donau-Kreis stattfinden.

Wie wirken sich diese Projekte auf Ihr Leben aus? Welche Probleme haben Sie, etwa auf dem täglichen Weg zur Arbeit? Und was funktioniert aus Ihrer Sicht schon sehr gut? All das möchten wir gerne wissen. Nehmen Sie sich deshalb einige Minuten Zeit, um den Online-Fragebogen auszufüllen. Die Befragung ist anonym, Antworten können nicht mit einzelnen Personen in Verbindung gebracht werden. Am Ende der Umfrage haben Sie zudem die Gelegenheit, eigene Gedanken zu ergänzen und als Dankeschön an einer Verlosung teilzunehmen. Und das Wichtigste ist: Ihre Meinung zählt!