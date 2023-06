Schläge gegen den Kopf, den Hals, den Rumpf: Im Juni 2022 haben eine junge Frau und ein junger Mann ihren gemeinsamen Mitbewohner in der Kleinstadt Laichingen (Alb-Donau-Kreis) schwer misshandelt. Laut Staatsanwaltschaft würgte der Mann das Opfer am Ende – wahrscheinlich so lange, bis das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden konnte. Wenig später war der 31-Jährige tot.

In der aktuellen Folge des Podcasts „Akte Südwest“ erzählt die Ulmer Regionalreporterin Julia Horn im Gespräch mit Multimedia-Reporter Moritz Clauß von diesem Fall, von dem die Bevölkerung erst Monate nach der Tat erfuhr – und zwar kurz bevor im Januar dieses Jahres der Mordprozess gegen die damals 27-Jährige und den 24-Jährigen vor dem Landgericht Ulm begann.

Hier gibt es die 35. Folge von Akte Südwest

Horn beschreibt in der Podcast-Folge, wie vor Gericht immer klarer wurde, dass die 27-Jährige die beiden Männer – der ältere war ihr Ex-Freund, der jüngere damals noch ihr Partner – über längere Zeit mit Lügengeschichten kontrolliert hatte. Den Mitbewohner beutete das Paar laut Staatsanwaltschaft gemeinsam aus: Arbeitskollegen beobachteten immer wieder, dass der Mann Blessuren am Körper hatte, seine Ex-Freundin verlangte mehrfach Geld von ihm. Trotzdem verließ der 31-Jährige die Wohngemeinschaft nicht – und das bis zu dem Tag, als die Frau ihrem Partner vorlog, ihr Ex-Freund habe sie angefasst. „Ich wurde ziemlich wütend“, sagte der Angeklagte im Prozess.

Der Ermittlungen ergaben, dass das Opfer vor seinem Tod verprügelt und für mindestens 20 Sekunden gewürgt wurde. Im Prozess ließ der Richter diese Zeitspanne verstreichen: Für 20 Sekunden war es im Verhandlungssaal still. „Das hat sich sehr lange angefühlt“, sagt Julia Horn. Sie hat bei ihren Recherchen zu dem Fall auch mit dem Vater des Opfers gesprochen und erzählt im Podcast, wie er auf das Urteil des Landgerichts blickt.

