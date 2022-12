Achtung Pendler und Wochenendausflügler: Bahnkunden müssen sich erneut und auf unbestimmte Zeit auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Grund ist der Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH (SWEG).

Streik der Lokführer der GDL ab Freitag: Ausfälle von Zühgen erwartet

Die Gewerkschaft kündigte am Freitag kurzfristig einen weiteren Streik an, ohne sich auf ein Datum und eine Uhrzeit festzulegen. Doch am Mittag meldete die bestreikte SWEG und deren Tochter SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) in einer Mitteilung, dass der Ausstand bereits heute, Freitag, 9.12.2022, beginnt, und die Arbeit bereits am Freitag (14.00 Uhr) niedergelegt wird.

Ob der plötzliche Ausstand ein Signal während der am Freitag begonnenen feierlichen Eröffnung der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen sein soll, war nicht zu erfahren.

SWEG warnt vor stehenden Zügen und Ausfällen

Die SWEG warnt in der Mitteilung Bahnfahrer: „Es ist möglich, dass Züge auf dem Fahrtverlauf stehen bleiben und ausfallen. Fahrgäste müssen dies bei Ihrer Reiseplanung unbedingt berücksichtigen und gegebenenfalls auf alternative Reisemöglichkeiten ausweichen.“ Schon zuvor hatte es Streiks gegeben

Gewerkschaft GDL droht: Strecken nicht mehr verlässlich nutzbar

„Wir möchten an dieser Stelle klar und deutlich aufzeigen, dass die von diesen beiden Eisenbahngesellschaften befahrenen Netze von Reisenden in den nächsten Wochen nicht mehr kalkulierbar und verlässlich genutzt werden können“, sagte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky laut Mitteilung.

In dem Konflikt geht es darum, dass die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) künftig eigenen Angaben zufolge nicht nur für die SBS, sondern für den gesamten SWEG-Konzern einen Tarifvertrag für die mehr als 500 Eisenbahner aushandeln möchte. Insgesamt zählt der Konzern 1800 Beschäftigte.

Die SWEG lehnt das ab und will die ehemalige Abellio Rail Baden-Württemberg - heute SBS - auch nicht dauerhaft übernehmen. Die Abellio-Tochter war Ende 2021 in finanzielle Schieflage geraten. Die landeseigene SWEG hatte das Unternehmen daraufhin für zunächst zwei Jahre übernommen.