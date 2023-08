Am Montag, 7. August 2023, haben Kräfte des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz und der Polizei Ulm einen 22-jährigen Beschuldigten festgenommen. Der Tatvorwurf: versuchter Totschlag. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch hervor.

Schüsse in Plochingen: Möglicher Tatverdächtiger festgenommen

Der junge Erwachsene soll als ein möglicher Täter in den Morgenstunden des 2. April 2023 in Plochingen Schüsse aus einem Fahrzeug heraus auf eine Gaststätte abgegeben haben. Die Ermittlungen des LKA führten zuletzt zu dem 22-Jährigen. Außerdem durchsuchten die Beamten laut der Mitteilung auch eine Gaststätte und beschlagnahmten ein Messer sowie eine Schusswaffe. Expertinnen und Experten überprüfen derzeit noch, ob es sich dabei um eine scharfe Schusswaffe handelt und, ob diese bei anderen Straftaten zum Einsatz kam.

Schussserie im Raum Stuttgart: Ermittlungen dauern weiter an

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Stuttgart Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 22-Jährige wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Kurz nach der Tat vor mehr als vier Monaten waren bereits zwei 22 Jahre alte Männer festgenommen worden. Einer davon sitzt in Untersuchungshaft. Auch ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Bei der Tat in den frühen Morgenstunden des 2. April war der Inhaber der Gaststätte leicht verletzt worden. Um 5.30 Uhr wurden aus einem Auto heraus mehrere Schüsse auf den 34-Jährigen abgegeben.

Die Schüsse am 2. April sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe regionaler Polizeipräsidien und des LKA BW. Bereits Ende Februar wurde diese eingerichtet, nachdem es zu mehreren Schüssen im Großraum Stuttgart gekommen war.

Schussserie im Raum Stuttgart seit Anfang des Jahres