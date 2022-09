Der Angriff eines „Reichsbürgers“ auf Polizisten in Boxberg hatte im April dieses Jahres Baden-Württemberg erschüttert – nur mit Glück wurde niemand bei der ausufernden Schießerei getötet. Nun sind durch einen Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) neue Details des Vorfalls bekanntgeworden. So ist offenbar bei der Schießerei im Main-Tauber-Kreis auch ein zweiter Polizist verletzt worden. Der 54-jährige „Reichsbürger“ habe „mittels eines vollautomatischen Gewehrs“ auf 14 Polizisten geschossen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten BGH-Beschluss zu dem Ermittlungsverfahren. Dabei seien zwei Beamte verletzt worden. Ursprünglich war nach dem eskalierten Einsatz in dem Städtchen zwischen Heilbronn und Würzburg immer von einem angeschossenen Polizisten die Rede gewesen.