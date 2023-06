Sabine Rückert ist eine der erfolgreichsten Podcasterinnen Deutschlands, mit dem Podcast „Zeit Verbrechen“ hat sie hierzulande einen True-Crime-Hype ausgelöst. Anfang Mai war die Vize-Chefredakteurin der „Zeit“ zu Gast im „Forum“ der SÜDWEST PRESSE in Ulm . Im Gespräch mit der stellvertretenden Chefredakteurin Judith Conrady und Nachrichtenchef Roland Müller sprach die 62-Jährige über das Sexualstrafrecht, kriminelle Genies und ihr Lieblingsverbrechen in der Bibel. Auch von dem schlimmsten Verbrechen, über das sie je berichtet hat, erzählte Sabine Rückert – es ist ein grausamer Fall, der im Landkreis Neu-Ulm spielt und die Journalistin bis heute beschäftigt, von dem es aber noch keine Podcast-Folge bei „Zeit Verbrechen“ gibt. Diese Sonderfolge von „Akte Südwest ist ein Mitschnitt der Live-Veranstaltung mit Sabine Rückert.

