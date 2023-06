Die baden-württembergische Bevölkerung hat in der Flüchtlingspolitik wenig Vertrauen in die Parteien. Das trifft ausnahmsweise alle fünf Parteien, die im Stuttgarter Landtag vertreten sind: Weder der Regierung noch der Opposition schreiben die Bürgerinnen und Bürger in nennenswertem Maße Komp...