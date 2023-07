Am 19.06. wird der Angeklagte (l) von Justizwachtmeistern in den Verhandlungssaal gebracht. Fast ein Jahr ist es her, dass die Schülerin Ayleen aus Baden-Württemberg in Hessen getötet wurde. Für die Tat muss sich der 30-Jährige verantworten. Nun wird die Mutter des Opfers als Zeugin vor Gericht erwartet. © Foto: Boris Roessler/dpa