Das neue Cybercrime-Zentrum der Justiz in Karlsruhe soll bereits im zweiten Halbjahr 2023 seine Arbeit aufnehmen. Das kündigte Justizministerin Marion Gentges (CDU) am Mittwoch im Landtag an. Die Regierungsparteien Grüne und CDU, aber auch die Oppositionsparteien SPD, FDP und AfD begrüßten einhe...