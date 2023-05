Regen und Gewitter hier, Auflockerungen dort: Das Wetter in Deutschland bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft und kühlt im Vergleich zum vergangenen Wochenende etwas ab. Für Montag (22.05.2023) rechnet der Deutsche Wetterdienst für einige Teile Baden-Württembergs mit Gewittern und zum Teil heftigem Starkregen, sowie Hagel und Sturmböen.

Starkregen in BW mit bis zu 60 Litern pro Quadratmetern

Hier und da kann es vereinzelt auch zu Niederschlag mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter kommen. Auch mit Hagel muss gerechnet werden, zum Teil mit Korngrößen um die zwei Zentimeter. Weiter warnt der DWD vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde.

Es geht los...mittlerweile haben sich im Westen und Südwesten einige Schauer und Gewitter geildet, die auch lokal schon einiges an Regen abgeladen haben. Trend für den Nachmittag: Zunehmend!/V pic.twitter.com/dREUCW8vuu — DWD (@DWD_presse) May 22, 2023

Vorübergehende Unwetterwarnung für Ulm, Neu-Ulm und Alb-Donau-Kreis

Auch für Ulm, Neu-Ulm und Alb-Donau-Kreis warnte der DWD am Montag mehrfach vor Unwettern. Das Wetter verhielt sich jedoch deutlich ruhiger als erwartet, und die Warnung für die Region wurde gegen 19 Uhr wieder aufgehoben. Für andere Teile Baden-Württembergs und Bayerns bleibt die Unwetterwarnung bestehen.

Heftiges Gewitter im Kreis Göppingen

Im Kreis Göppingen alarmierte ein heftiges Gewitter am Montagabend zahlreiche Feuerwehren. Es fielen 25,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – mehr als ein Viertel des monatlichen Solls im Mai.

Wettervorhersage für Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag, 23.05.2023, werden im Westen und Nordwesten zunächst einzelne Schauer erwartet. Im Tagesverlauf lockert es vermehrt auf und bleibt oft trocken. Am Mittwoch ist in Alpennähe erneut mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Von Südwesten bis nach Mitteldeutschland bleibt es bei geringer Bewölkung zunehmend freundlich. Die Maximalwerte liegen bei 15 bis 20 Grad, im Bergland und an der Nordsee bei 12 Grad. Der Donnerstag wird heiter bis wolkig, lediglich in den Alpen ist teilweise mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf 16 bis 22 Grad.